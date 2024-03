Els salaris creixen un 4,6% a Catalunya el 2023 i recuperen poder adquisitiu respecte l'any anterior

Els salaris van créixer a Catalunya un 4,6% de mitjana el 2023 i van recuperar poder adquisitiu en comparació amb l'any anterior. Després d’un 2022 en què els increments salarials no compensaven l’alça de preus, en 2023 els salaris reals es van recuperar per sobre de la inflació, segons les dades de l'Observatori del Treball i el Model Productiu actualitzades aquest dijous. Així, el cost salarial real va disminuir un 1,3% interanual en el quart trimestre de 2022 i ha crescut un 1,4% en 2023. En total, el cost salarial de les empreses es va situar en 2.556,8 euros per treballador al mes, sent l'hostaleria el sector on es concentren els més baixos. Es tracta d'una xifra un 8,4% superior a la mitjana espanyola, on el cost dels sous puja un 4%.

En les empreses mitjanes el sou mitjà s'ha impulsat amb més força que a les pimes o a les més grans, fins a un 6% més que l'any anterior. Per sector, la construcció va registrar un increment per sobre de la mitjana, del 14,8%; de la mateixa manera que la indústria, amb un 7,7%.

Així doncs, per branques d’activitat, tres van superat els 3.500 euros bruts mensuals en el quart trimestre de 2023: informació i comunicacions, activitats financeres i assegurances i la química i cautxú. En l’altre extrem, l’hostaleria va presentar el més baix amb diferència amb 1.561,7 euros.

Les hores efectives de treball es van reduït un 1,3% interanual i encadenen tres trimestres de reduccions. En conseqüència, el cost salarial per hora efectiva de treball (+6%) va augmentar amb més intensitat que el cost salarial total, fet que no passava des del primer trimestre de 2021.

En comparació amb la mitjana espanyola, el cost salarial mensual català és un 8,4% superior, és a dir, de 197,5 euros més. Els sous a Catalunya van créixer 0,6 punts percentuals més que els de l'Estat. En la comparativa europea, el cost salarial harmonitzat per hora efectiva de treball ha crescut amb més força a Espanya (+4,3%) que a la Unió Europea (+3,9%).