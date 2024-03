El sector turístic de la Catalunya Central preveu una ocupació d'entre el 50% i el 90% per Setmana Santa

L'ocupació turística a la Catalunya Central se situa entre el 50% i el 90% aquesta Setmana Santa. Un dels punts més visitats durant aquests dies és Montserrat on els allotjaments del santuari fregaran el ple entre Dijous Sant i Dilluns de Pasqua. Per contra, al Berguedà, una de les comarques amb més cases de turisme rural, en aquests moments l'ocupació no supera el 75% durant els dies festius, una situació que contrasta amb la de l'any passat, quan es va fregar el 100% d'ocupació. El president de l'associació d'Agroturisme del Berguedà, Oriol Baños, diu que és una "anomalia" i que "no és ho habitual". A Osona les reserves estan entre el 50% i el 100% en funció de l'allotjament i ubicació.

El Berguedà és una de les comarques amb més cases de turisme rural i, Setmana Santa, sol ser un dels moments forts de l'any amb ocupacions que superen el 90% i arriben al 100% en els dies centrals. Enguany, però, les previsions no són tan optimistes. De moment, l'ocupació no supera el 75% els dies forts de Setmana Santa, de divendres a dilluns, i és de només el 25% per a la resta de dies. El president de l'associació d'Agroturisme del Berguedà, Oriol Baños, explica que es tracta d'una "anomalia". "No és ho habitual. Són dates molt demanades i no sabem si és perquè és massa d'hora o per altres motius que no coneixem", explica.

En canvi, a Montserrat, un dels punts turístics més visitats de la Catalunya Central durant la Setmana Santa, les previsions d'ocupació són similars a les de l'any passat. A l'Hotel Abat Cisneros les reserves són del 90% entre dijous i diumenge -la resta de dies és del 75%-, mentre que a les Cel·les Abat Marcet l'ocupació s'enfila fins el 95%. Fonts de l'Abadia de Montserrat expliquen que el públic és força repetidor de cada any per Setmana Santa.

A Osona, les reserves dels allotjaments oscil·len entre el 50% i el 100%, segons les dades facilitades per l'Associació d'Empresaris d'Hostaleria i Turisme del Moianès i d'Osona. De fet, aquest cap de setmana de Rams la majoria d'hotels han penjat el cartell de 'complet' coincidint amb el Mercat del Ram, un esdeveniment que congrega a la ciutat de Vic uns 100.000 visitants. Per la resta de dies de Setmana Santa, les reserves són més variables.

On també hi ha bones previsions d'ocupació és a l'Alta Anoia on es preveu una mitjana de reserves del 90% en allotjaments de turisme rural, una situació molt similar a la de l'any passat. Així ho explica el president de l'Associació per al Desenvolupament de l'Alta Anoia, Ramon Bosch, que precisa que els dies forts seran a partir de Dijous Sant i fins al Dilluns de Pasqua. Pel que fa al perfil del visitant, seran sobretot famílies i grups d'amics procedents de Catalunya i un 10% del Regne Unit.