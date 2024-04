L'OCU denuncia que els preus dels supermercats han pujat de mitjana un 38% en tres anys

L'Organització de Consumidors i Usuaris (OCU) ha denunciat que els preus de productes d'alimentació i drogueria als supermercats han pujat de mitjana un 38% en tres anys. Així ho revelen en un estudi en què han analitzat més d'un centenar de productes de gran consum en set grans cadenes i que recull més de 55.000 preus. Entre els supermercats examinats, Carrefour i Alcampo destaquen com les cadenes que més s'han encarit, amb un 45% i un 43% respectivament. Pel que fa als aliments, les pujades de preu s'han evidenciat sobretot en l'oli d'oliva suau, el sucre blanc, el suc de taronja, els ous i l'arròs. Davant d'aquests augments, l'OCU ha exigit que la rebaixa de l'IVA es mantingui més enllà del juny i que s'ampliï a la carn i al peix.

En concret, l'estudi recull els preus en els supermercats en línia d'Alcampo, Carrefour, Condis, Dia, El Corte Inglés, Eroski i Mercadona en deu ciutats diferents arreu de l'Estat. Ara bé, l'OCU matisa que no totes les cadenes han incrementat els seus preus en la mateixa mesura. Les principals pujades s'han observat a Carrefour amb un 45%, Alcampo amb un 43% i Mercadona amb un 32%. Les úniques grans cadenes que no s'han tingut en compte a l'estudi són Lidl i Aldi, ja que no tenen botiga virtual.

Entre els aliments, l'estudi reitera que l'oli d'oliva és el producte que més s'ha encarit en els darrers tres anys, en un 225%, seguit del sucre blanc (91%) i el suc de taronja (81%). També s'han vist increments significatius en el iogurt natural, l'arròs, els ous, les pastanagues, els macarrons o les barres de gelat. Les menors pujades s'han registrat entre les fruites i verdures, tot i que de mitjana han incrementat en un 20%.

L'OCU ha atribuït aquest increment a l'augment dels costos dels productors, sobretot en fertilitzants i combustibles en el cas dels productes frescos. Així, han avisat que alguns aliments, com les pomes o els plàtans, han experimentat majors increments en els mateixos supermercats.

Segons l'organització, la rebaixa de l'IVA ha tingut un impacte limitat en el control dels preus a supermercats, però igualment exigeixen que es mantingui més enllà de juny i s'ampliï a la carn i el peix. "El 50% de les famílies tenen dificultats per adquirir-los", han avisat. De la mateixa manera, l'OCU ha demanat augmentar de forma substancial el xec de 200 euros per a famílies amb ingressos de menys de 27.000 euros, així com el nombre de beneficiaris.