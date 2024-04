Renfe invertirà més de 7 milions d'euros en renovar els sistemes d'informació a estacions de Rodalies

Renfe ha adjudicat el contracte per a subministrar, instal·lar i mantenir els equipaments de sistemes d'informació al viatger en diferents estacions de Rodalies. El contracte, que s'ha atorgat a la UTE Inetum España- Deimos Space, preveu renovar els sistemes d'informació en 31 estacions que tenen una antiguitat superior als 15 anys i que presenten problemes de recanvis, així com en 14 estacions que tenen un alt volum de viatgers i en les quals cal "incrementar la funcionalitat en la informació", segons ha apuntat Renfe. En concret, s'instal·laran elements de megafonia, teleindicadors i monitors, a més d'equips d'interfonia per a la comunicació de persones amb problemes auditius. L'import del contracte adjudicat és de 7.250.643,86 €.

L'actuació s'emmarca en el pla 'Tranformem Rodalies', i serà finançat amb els fons Next Generation. L'objectiu és millorar la informació dels viatgers en temps real, i que aquesta s'ofereixi de forma simultània en estacions i per múltiples canals de comunicació. Per a fer-ho, segons ha explicat Renfe en un comunicat, cal invertir en equips amb noves prestacions tecnològiques, que també garanteixin la seguretat informàtica.

Les estacions beneficiades per la inversió i que tenen més de 15 anys d'antiguitat són les d'Aeroport, Arenys de Mar, Balenyà-Els Hostalets, El Clot, Blanes, Calella, Castelldefels, El Prat, Granollers-Canovelles, Gualba, Hostalric, La Garriga, La Granada, La Sagrera-Meridiana, L'Arboç, L'Hospitalet de Llobregat, Maçanet- Massanes, Martorell, Mataró, Molins de Rei, Montmeló, Plaça de Catalunya, Riells i Viabrea, Sabadell Nord, Sant Vicenç de Calders, Santa Perpètua de Mogoda, Terrassa-Est, Tordera, Vic, Viladecans i Vilanova i la Geltrú.

Així, el grup ha explicat que es renovaran els sistemes en 14 estacions que compten amb un alt volum de viatgers, i que requereixen informació sobre l'ocupació dels trens. Són les estacions d'Arc de Triomf, El Clot, Castelldefels, Cerdanyola del Vallès, Gavà, La Sagrera-Meridiana, L'Hospitalet de Llobregat, Mataró, Plaça de Catalunya, Sabadell-Centre, Sabadell Nord, Sant Feliu de Llobregat, Terrassa i Vilanova i la Geltrú.

Renfe ha assegurat que també s’aprofitaran les obres de nova construcció o remodelació d’estacions per instal·lar els nous sistemes.