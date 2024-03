Vols cobrar el 100% de la pensió per jubilació?

La jubilació és un aspecte a tenir en compte si ens queden pocs anys per a fer-ho o si no sabem ben bé com funciona. Des de ja fa un temps, el Ministeri d'Inclusió, Seguretat Social i Migracions va apostar per un sistema de pensions amb un objectiu: que el 2027 l'edat de jubilació quedi fixada en els 67 anys. Però, saps quines condicions s'han de donar per cobrar el 100% d'aquesta? Saps que el teu any de naixement hi té molt a veure? T'expliquem com funciona.

És comprensible tenir dubtes, principalment perquè assolir l'edat legal de jubilació no garanteix que s'hagi complert el nombre mínim d'anys requerits per rebre la màxima quantitat de pensió corresponent. Per aconseguir-ho, cal complir dos requisits essencials: assolir una certa edat mínima i tenir un temps de cotització que canvia periòdicament.

Els ajustaments a l'edat legal de jubilació van començar el 2013 durant el govern de José Luis Rodríguez Zapatero. Fins aquell moment, només calia tenir 65 anys per retirar-se definitivament del mercat laboral. Tot i això, el 2024, aquesta edat es manté si s'ha cotitzat durant 38 anys o més, en cas contrari, s'ha d'esperar fins a tenir 66 anys i sis mesos.

Calcula la teva jubilació / katemangostar

Els nascuts el 1957 es poden retirar entre el 2023 i el 2024. Els nascuts el 1958, entre el 2023 i el 2025. Els que van néixer el 1959, a partir del 2024 i el 2026. Els nascuts el 1960, entre el 2025 i el 2027. Per rebre el 100% de la pensió, caldrà tenir un mínim de cotitzacions a la Seguretat Social i sota el mateix règim. Això és independent de l'edat de retir, ja que només proporciona accés, però no garanteix el cobrament. Per tant, els treballadors que es retirin entre el 2023 i el 2026, necessitaran tenir 36 anys i sis mesos de cotització. A partir del 2027, caldrà tenir 37 anys cotitzats per rebre la totalitat de la pensió.