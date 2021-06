Les ofertes de treball a Manresa segueixen augmentant setmana rere setmana. En aquesta notícia pots comprovar tots els llocs vacants als quals pots optar en aquests moments i inscriure't aquí mateix en el què més t'interessi. A hores d'ara, destaquen les oportunitats per a perfils tècnics com enginyers, soldadors i operaris, entre d'altres.

Compres, vendes i telemarketing

Rentalmotorbike selecciona:

EXECUTIU DE VENDES per a Manresa

- Contracte indefinit.

- Jornada completa.

Executiu de vendes sector motos (automoció). Responsabilitat importació i distribució de vehicles elèctrics, comptes de clients, xarxa de vendes, relacions amb l'administració pública, contractes d'aprovisionament forces i cossos de seguretat.

Inscripcions i més informació a oferta d'Executiu de vendes a Manresa.

ATENCIÓ AL CLIENT INTERNACIONAL per a Manresa

- Contracte indefinit.

- Jornada completa.

Agent operador de telemarketing, atenció a client internacional, gestió amb proveïdors vendes i incidències.

Inscripcions i més informació a oferta d'Atenció al client internacional a Manresa.

LEROY MERLIN selecciona:

VENEDOR/A ESPECIALISTA EN SANITARI MANRESA CAMPANYA D'ESTIU

- Contracte de durada determinada.

- Jornada parcial - indiferent.

Inscripcions i més informació a oferta de Venedor/a especialista en Sanitari Manresa Campanya d'Estiu.

Informàtica i telecomunicacions

GRUP CRIT selecciona:

OPERADORS/ES DE CENTRE DE CONTROL A MARTORELL

- 3 vacants.

- Contracte de durada determinada.

- Jornada completa.

CRIT Martorell selecciona per important empresa del sector siderometal·lúrgic, situada a Abrera (Barcelona), a 3 operadors/es de centre de control.

Funcions:

- Realitzar el control i la gestió d'avaries mitjançant visualització de pantalla de dades.

- Atenció a client.

- Segons el protocol establert, trucar a responsable o responsables que hauran de solucionar la incidència.

- Visualització i interpretació de gràfics de control de producció.

- Elaboració d'informes de les avaries segons protocol establert.

Inscripcions i més informació a oferta d'Operador/a de centre de control a Martorell.

Enginyeria

Adecco selecciona:

ENGINYER/A ELÈCTRIC per Martorell

- Contracte de durada determinada.

- Jornada completa.

Busquem una persona per a treballar en important empresa del sector d'automoció a Martorell.

T'encarregaràs entre altres de les següents funcions:

- Interlocució tècnica en projecte.

- Supervisió / direcció de treballs d'obra.

- Modificació i realització de plànols i detalls d'obra per a execució.

- Gestió de canvis amb client i subcontractes.

- Gestió de qualitat en l'execució de el projecte.

- Generació plànols i resta documentació as built de projecte.

Inscripcions i més informació a oferta d'Enginyer/a Elèctric a Martorell.

TECNISET selecciona:

ENGINYER PROJECTISTA I TÈCNIC D’INSTAL·LACIONS para Santpedor

– Contrato indefinido.

– Jornada completa.

Inscripcions i més informació a oferta d'Enginyer projectista i tècnic d’instal·lacions en Santpedor.

Altres professions i oficis

GRUP IMAN selecciona:

NETEJADOR/A CAIXER/A per a Manresa

- Jornada intensiva - tarda.

Des de l'oficina d'Iman Manresa busquem netejador/a amb experiència, per a realitzar funcions de neteja de vehicles i cobrament en pàrquing de Manresa.

Inscripcions i més informació a oferta de Netejador/a Caixer/a a Manresa.

ITM HUMAN CAPITAL selecciona:

OPERARI/A TÈXTIL para Sant Vicenç de Castellet

– Contrato de duración determinada.

– Jornada completa.

Empresa tèxtil ubicada a Sant Vicenç de Castellet, precisa incorporar un operari/a per a desenvolupar funcions d’auxiliar de producció en la fabricació de fil amb mescla de fibra de vidre.

Inscripcions i més informació a oferta d'OPERARI/A TÈXTIL a Sant Vicenç de Castellet.

SOLDADOR TIG/MIG per a Manresa

- Contracte de durada determinada.

- Jornada completa.

Inscripcions i més informació a oferta de SOLDADOR TIG/MIG a Manresa.

TECNISET selecciona:

OPERARI Instal·lador per Santpedor

- Contracte indefinit.

- Jornada completa.

Inscripcions i més informació a oferta d'Operari Instal·lador a Santpedor.

CONSTRUCCIONS MECÀNIQUES ESCALE SL selecciona:

SOLDADORS/ES per Artés

- 3 vacants.

- Contracte de durada determinada.

- Jornada completa.

Inscripcions i més informació a oferta de soldador a Artés.

BARNA LABOR selecciona:

TÈCNIC / A QUALITAT (BAIX LLOBREGAT) per Martorell

- Contracte de durada determinada.

- Jornada completa.

Inscripcions i més informació a oferta de Tècnic/a Qualitat (Baix Llobregat) a Martorell.

Sanitat

ITM HUMAN CAPITAL selecciona:

METGE/A ESPECIALISTA PER SPA per a Manresa

- Contracte indefinit.

- Jornada completa.

MB Prevent empresa de prevenció de riscos laborals i Vigilància de la Salut selecciona un/a MÈDIC/A amb l'especialitat en treball, traumatologia, dermatologia o pneumologia.

Inscripcions i més informació a oferta de MÈDIC/A ESPECIALISTA PER SPA a Manresa.

GRUP VILARDELL PURTI selecciona:

TÈCNIC/A EN IMATGE PER EL DIAGNÒSTIC para Santpedor

– Contrato de duración determinada.

– Jornada completa.

AVINENT Science and Technology S.L., és un grup empresarial que vol oferir productes i serveis a mida del nostre client. Ens uneix la voluntat d'esdevenir un partner estratègic essencial tant pel sector industrial, com pel sector mèdic. Utilitzem la capacitat tecnològica, el coneixement tècnic i la qualitat humana per convertir-nos en empreses amb alt valor afegit, amb una base sòlida de creixement focalitzada en la innovació en productes, processos i serveis, clau del nostre progrés. Adaptar-nos a un decolletatge completament nou, amb unes peculiaritats tècniques i unes especificacions de neteja essencials són elements claus per competir en mercats molt exigents com l'automòbil i el sector mèdic-dental, on la inversió tecnològica i el canvi constant és el que marca la competitivitat del sector. Tot i així, la qualitat, el servei i la innovació segueixen sent la base de tota activitat i el que defensa l'empresa en un sector mèdic on el client i el producte necessiten uns estàndards altament exigents i rigorosos.

AVINENT Science and Technology recull aquestes dues activitat, la industrial sota la marca Vilardell Purtí i la mèdica sota la marca Avinent Implant System. Dos models de negoci diferents que treballen per convertir-se en líders del seu mercat.

Es precisa un/a tècnic especialitzat en imatge per el diagnòstic per el departament de desenvolupament de projectes biomèdics en torn partit. Aquesta persona s'afegirà al grup AVINENT CMF, una nova línia de solucions mèdiques personalitzades que neix per resoldre els problemes de salut de tot el cos humà. Amb el propòsit de convertir el futur de la medicina en present, AVINENT busca oferir una solució única i exclusiva per a cada pacient. Oferint solucions innovadores en múltiples àmbits del camp craniomaxil-lofacial (CMF).

Aquesta persona cal que disposi de una bona comunicació i ganes de treballar en equip per a poder créixer professionalment dins Avinent.

Descripció de tasques:

- Anàlisis de les imatges que ens envien els doctors de diferents especialitats

- Segmentació d’imatges amb els programes interns.

- Tasques administratives relacionades amb la gestió de les comandes, enviament i la facturació.

Inscripcions i més informació a oferta de TÈCNIC/A EN IMATGE PER AL DIAGNÒSTIC a Santpedor.

GRUP SOLUTIA selecciona:

AUXILIAR INFERMERIA MANRESA

- Contracte de durada determinada.

- Jornada completa.

Actualment busquem incorporar un auxiliar d'Infermeria per treballar en el servei assistencial d'una empresa productora de sals potàssiques situada a Súria i Sallent.

Inscripcions i més informació a oferta d'Auxiliar infermeria Manresa.