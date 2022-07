Trobar feina per a tu, és la nostra meta i per aconseguir-ho destaquem en aquest article diferents ofertes de treball a la Catalunya central. Totes aquestes empreses necessiten personal i tu pots ser la persona escollida.

OFERTES DE TREBALL A LA CATALUNYA CENTRAL

ELECTROMECÀNIC/A

Per a importants empreses ubicades al Bages sol·liciten electromecànic/a per realitzar les funcions de manteniment correctiu i preventiu d'instal·lacions, reparació d'avaries, tant mecàniques com elèctriques, muntatge i desmuntatge d'equips i canvi de peces. Inscripcions i més informació a l'oferta d'electromecànic/a a Manresa.

ENGINYER/A INSTAL·LACIONS FOTOVOLTAIQUES

Per a empresa del sector de la il·luminació ubicada a Vallbona D'Anoia, estem buscant enginyer/a d'instal·lacions fotovoltaiques. Cal estar col·legiat per poder legalitzar i fer permisos d'instal·lacions, tenir titulació d'enginyera i estudis fotovoltaics. Inscripcions i més informació a l'oferta d'ENGINYER/A INSTAL·LACIONS FOTOVOLTAIQUES a Igualada.

MOÇÓ/A AMB CARRETÓ

Empresa distribuïdora de material esportiu ubicada a Martorell necessita un carretiller per a la recepció/control d'entrades i ubicació de mercaderia, picking i preparació de comandes, expedició/control de sortides i enviament de paqueteria. Per inscriure's i més informació a l'oferta de Mosso/a amb Carretó a Martorell.

XÒFER TRÀILER

Client del sector de l'automoció ubicat a Martorell sol·licita un xofer per a conducció de tràiler de 24 Tn i ús de carretó elevador. Inscripcions i més informació a l'oferta d' empleo de XÒFER/ESA TRAILER a Martorell.

OPERARI/A DE PRODUCCIÓ SECTOR QUÍMIC

Si tens disponibilitat horària per fer torns rotatius (matí, tarda i nit), una empresa del sector de begudes, necessita incorporar operaris per a la preparació del material i màquina, supervisió de la qualitat del producte, verificació del producte acabat, resolució de possibles defectes, treballs en cadena de producció. Inscripcions i més informació a l'oferta d'Operari/ària de producció sector químic a Cardona.

CAP DE MAGATZEMS

Empresa de consolidada trajectòria al sector Alimentació FMCG i en important fase de creixement a l'àmbit nacional, requereix incorporar un/a Cap de Magatzems, la missió del qual serà la de gestionar i coordinar els magatzems de matèria primera i crossdocking per assegurar el subministrament d'acord amb els estàndards marcats per l'empresa. Inscripcions i més informació a l'oferta de Cap de Magatzems a Sant Fruitós de Bages.

RESPONSABLE DEPARTAMENT FISCAL

Per a important i consolidada consultoria jurídica i empresarial del Bages, seleccionem un/a Responsable de Departament Fiscal. És necessari disposar de Grau en ADE, Economia o similars, així com coneixements actualitzats de la Llei General Tributària i del Pla General Contable. Inscripcions i més informació a l'oferta de Responsable Departament Fiscal a Manresa.

ENCARREGAT GRANJA PORCÍ

Per a important i històrica empresa agroalimentària, propietaria de diverses explotacions porcins, seleccionem un/a 1er o 2on Encarregat per gestionar una granja integrada de 1000 mars (amb deslletament) del Bages. Les tasques i funcions del lloc de treball són: Gestió de l'equip humà a càrrec (4 treballadors), control d'estoc de matèries primeres, vetllar pel bon ús i el correcte manteniment de les instal·lacions, control de l'entrada i sortida d'animals, detectar i informar de necessitats i millores d'optimització de la producció. Inscripcions i més informació a l'oferta d'Encarregat granja porcí (Bages) a Artés.

TRADE MÀRQUETING

Empresa de consolidada trajectòria al sector Alimentació FMCG i en important fase de creixement a nivell nacional, requereix incorporar un/a responsable de Trade Màrqueting, la missió del qual serà la d'establir i promocionar les accions de rotació, assortiment i comunicació al punt de venda per tal de millorar l'experiència del comprador i incentivar les vendes. Inscripcions i més informació a l'oferta de Trade Marketing a Balsareny.

TÈCNIC/A SUPERIOR PRL

Empresa de Servei de Prevenció Aliè de Riscos Laborals amb més de 25 anys d'experiència, selecciona 1 Tècnic/a Superior en Prevenció de Riscos Laborals per a la zona de l'Anoia, i una altra per la zona del Bages, el/la qual seguint les directrius del Responsable de la Delegació, haurà de realitzar les següents tasques i funcions: realització d'estudis tècnics i mesures higièniques, realització d'avaluacions de riscos, plans preventius, planificació preventiva, Impartir formació. Inscripcions i més informació a l'oferta de Tècnic/a superior PRL a Igualada.

SOLDADORS/ES

Tens experiència amb la soldadura i vols incorporar-te a una important empresa del sector del metall? Busquem persones amb experiència amb la soldadura, concretament d'elèctrode i fil continu, per incorporar-se de manera immediata a una important empresa del sector industrial situada a Martorell. Inscripcions i més informació a l'oferta de SOLDADORS/AS- MARTORELL.

FORNER/A COCCIÓ AMB PALA

Disposes d'experiència prèvia en un obrador i has fet cocció amb pala? Necessitem incorporar un forner/a amb experiència en cocció amb pala per a important empresa ubicada a Manresa. Contracte temporal amb possibilitat d'incorporació a plantilla. Inscripcions i més informació a l'oferta de Forner/a cocció amb pala a Manresa.

EXPENEDOR/A DE BENZINA

Necessitem incorporar un/a expenedor/a de benzinera per a una empresa ubicada a Sallent per a incorporació immediata amb contracte inicial amb treball temporal amb possibilitat d'incorporació a empresa. Inscripcions i més informació a l'oferta d'expenedor/a de benzinera a Sallent.

RESPONSABLE LOGÍSTICA/MAGATZEM-ESPARREGUERA

CRIT Martorell selecciona per a important empresa ubicada a Esparreguera, un/a Responsable de logística/magatzem que tindrà a càrrec un grup de 4 persones (mossos/repartidors) amb contracte de substitució llarg. Inscripcions i més informació a l'oferta de Responsable logística/magatzem-Esparreguera.