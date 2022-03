El secretari general de Política Lingüística, Francesc Xavier Vila, apunta que un dels objectius de la modificació de la llei de política lingüística és "protegir les escoles", raó per la qual els seus projectes lingüístics seran "validats" pel departament d'Educació. En declaracions a l'ACN, Vila insisteix que la proposta acordada al Parlament "preserva el català com a llengua vehicular normal". De fet, en relació a l'ús del castellà, creu que bona part de les escoles no hauran de canviar res "perquè ja arriben als nivells desitjats", mentre que moltes hauran de "millorar la posició del català". Vila defensa el nou model davant la pressió dels tribunals i diu que l'alternativa és la "implantació indiscriminada" del 25% de castellà "arreu".

Vila argumenta que la llei vol resoldre el problema "deixant enrere polèmiques judicials", sempre assumint que "no hi ha la garantia" que els tribunals donin per bo aquesta via per formalitzar l'ús del castellà dins del sistema educatiu.

En qualsevol cas, el responsable de política lingüística del Govern creu que calia actuar davant l'alternativa de les quotes de castellà. Per Vila, el 25% és el resultat (judicial) d'un model d'immersió que tot i establir el català com a vehicular no li donava l'exclusivitat però en canvi no havia concretat en quina mesura el castellà es feia present a les escoles.

Davant les crítiques d'associacions i entitats en defensa de la llengua, i de la marxa enrere de Junts sobre l'acord per la modificació de la llei, Vila nega que suposi un retrocés pel català. El nou model, diu, "preserva el català com a llengua vehicular normal" i, encara més, "dóna més eines per poder-ne millorar la posició".

Observar tots els usos lingüístics

Vila insisteix doncs que el català seguirà sent el centre de gravetat i "òbviament" la llengua vehicular, tant obvi com que "tothom que coneix mínimament el sistema educatiu sap que també hi ha el castellà a les aules".

El responsable del Govern diu que la seva proposta observa els usos lingüístics actuals i d'una manera més global. Així, bona part de les escoles "no hauran de canviar res" del seu model en termes de millora del castellà (perquè aquest ja és present en la conversa entre alumnes, en la llengua en la qual troben els recursos per preparar projectes, il·lustra).

En canvi, afegeix, moltes hauran de millorar la posició del català. "En conjunt, aquests guanys superen amb escreix el fet que alguns centres hagin d'augmentar el nivell de castellà, cosa molt poc rellevant estadísticament", argumenta. En qualsevol cas, els projectes que dissenyin els centres en base al seu entorn sociolingüístic i la realitat a les aules serà sempre "validat" pel Departament en base a les "eines de mesura", una via que per Vila persegueix "protegir les escoles" i treure-les del centre de la polèmica.

En aquest sentit, diu que entre altres canvis, el departament d'Educació "millorarà" les eines d'avaluació d'aprenentatge de les llengües i tindrà molt més en compte per exemple el pes de la oralitat en la transmissió del coneixement, on els darrers anys es detecta una presència creixent del castellà.

Confiat en sumar Junts

El secretari assumeix que el model proposat és "perfectible" i admet que s'ha hagut de fer amb la urgència que ha dictat el TSJC per l'aplicació del 25% de castellà a les aules. Confia que Junts s'hi torni a sumar i espera que el procés d'esmenes que s'ha d'obrir sigui una via per recuperar el seu suport. Vila diu que el consens que es va assolir "té pocs precedents" en qüestions lingüístiques després de dècades de desavinences, i demana que es tingui en consideració.