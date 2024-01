Utilitzant el volcà que la Miriam Tirado i el Joan Turu ens regalen en el seu llibre Tinc un Volcà, que us recomano molt llegir per acompanyar les emocions deels vostres fills i filles, però també els propis, us convido a reflexionar sobre que és el que fa explotar el vostre.

Hi ha situacions que provoquen en nosaltres un grau d’enuig o d’ira majúscul, i sovint les reaccions que tenim són també desmesurades tenint en compte el fet que les ha pogut ocasionar. Després quan retornem a la calma, ens sentim malament perquè no ens agrada la nostra pròpia reacció, hem cridat, hem amenaçat, potser hem «etiquetat» al nostre infant? Per poder controlar millor els nostres propis atacs d’ira, hem de començar per esbrinar quines coses són les que les provoquen, per tal de poder anticipar-nos i treballar les nostres reaccions. A casa podem observar com els mateixos fets tenen una reacció per part de la nostra parella molt més airada que la nostra i a l’inrevés. Si el teu fill de 10 anys plora davant de la primera dificultat que es troba i rondina potser a tu et crispa i en canvi a la teva parella no, i també pots analitzar com sap acompanyar la teva parella aquests fets i en canvi com ho fas tu. Prendre de referència al company o companya de criança ens pot ajudar molt a analitzar les pròpies reaccions, i parlar-ne i demanar ajuda perquè qui té més autocontrol en un fet determinat intervingui quan veu que el nostre volcà està a punt d’explotar.

Adonar-te de quin tipus d’accions dels vostres infants us desperten la ira d’una manera visceral, és clau per poder controlar les nostres reaccions. Sovint aquestes accions tenen a veure amb les pròpies creences limitants o amb situacions viscudes a la pròpia infantesa que ens van fer mal i que revivim en contacte amb els nostres fills i filles. No cal fer una profunda introspecció sinó ho desitgem, però analitzar i anotar durant un temps quins han estat els motius que han originat episodis d’ira ens hi pot ajudar. Aquesta llista ens permetrà esbrinar si hi ha un tipus de situacions amb un denominador comú, que són les que ens provoquen major malestar. Podrem aprofundir en el perquè són justament aquests, però sobretot podrem anticipar-nos a l’explosió de les nostres emocions quan succeeixin.

Un aspecte important que ens ajudarà en l’autocontrol és saber que la nostra ira no depèn de les accions dels altres, dels teus infants, sinó que depèn de nosaltres. Està a les nostres mans no deixar que el volcà exploti i provocar una situació encara de més tensió. Deixar de mirar enfora, deixar de justificar la gravetat d’un fet, sota el nostre parer, per passar a mirar endins. Hi ha certes coses que podem fer que ens hi ajudaran, centrar el focus en nosaltres, percebre les reaccions físiques del nostre cos, calor a les galtes, pressió a l’l’estómac. Utilitzar la respiració per calmar-nos, marxar de l’habitació i demanar un moment al nostre infant si estem soles o bé demanar que la teva parella hi intervingui. Haver pensat prèviament quines conseqüències tindran fets que puguin ser recurrents perquè no sigui la ira qui parli sinó el nostre cervell racional. Si la teva filla es deixa els deures a l’escola de manera recurrent i aquest és un fet que a tu t’enutja especialment, pensa abans què li diràs, quina serà la conseqüència natural, parla-ho amb ella quan no estiguis enfadada, sinó tranquil·la, i evoca l’acord quan sorgeixi el conflicte.

No acceptem el cicle d’explosió d’ira, culpa i tristesa quan les nostres reaccions estan regides per les emocions, sense posar-hi gaires filtres. Podem fer-ho millor, poder treballar-nos les pròpies reaccions per tal que cada vegada la part racional minimitzi les explosions d’ira. Recordem sempre que els nostre fills i filles ens fan de mirall i potser si penses que millorant les teves reaccions, també estaràs ajudant a que ell o ella també ho faci, t’acaba de donar l’empenta per posar-t’hi?

