Una mica més de la meitat de les famílies (53%) no veuen bé que els seus fills utilitzin la intel·ligència artificial (IA) per a les tasques escolars. En canvi, el 40% reconeix haver fet servir programes informàtics dissenyats per simular converses humanes (xatbots) per ajudar-los amb els deures. Així ho revela un estudi sobre l’impacte de la tecnologia a les llars i a les aules elaborat per la plataforma digital de pares i mares Empantallados i la consultora GAD3, que remarca que gairebé la meitat dels estudiants de secundària (40%) utilitzen la IA de manera freqüent com a font d’informació. El percentatge és més baix entre els pares i les mares (31%) i els docents (22%) que ho fan amb assiduïtat.

Presentat ahir a Madrid, l’estudi –en el qual s’ha entrevistat pares i mares de joves de 14 a 17 anys i docents no universitaris– revela que set de cada deu progenitors han utilitzat alguna vegada eines d’IA i que vuit de cada deu volen saber més sobre aquesta nova realitat. Els usuaris demanen més polítiques de privacitat perquè una de les principals preocupacions és l’ús de les dades personals per part de les plataformes. La irrupció de la IA a les aules, amb ChatGPT al capdavant, és avui una de les patates calentes a l’agitat món educatiu, principalment pel fet que ha entrat a les aules via alumnat, que, de manera majoritària, assegura tenir més coneixement sobre la IA que els seus progenitors i mestres. ChatGPT és un xatbot que se serveix de la IA per poder conversar amb els usuaris, donar resposta a multitud de les seves preguntes i fins i tot redactar tota mena de textos de manera creativa, des de poemes fins a assajos. Segons l’informe d’Empantallados, el 73% dels docents afirmen haver utilitzat IA en alguna ocasió, bé per preparar les classes (64%) o per complementar els continguts (50%). Només el 30% dels pares i mares confien en les xarxes socials com a font d’informació, vint punts percentuals menys que en la IA. Un patró de confiança que es replica entre els menors: el 61% dels alumnes entrevistats confien bastant en ChatGPT davant el 27% que ho fa en les xarxes. En els currículums En general, el 57% dels pares valoren de manera positiva l’impacte de la IA en l’educació dels seus fills. Un percentatge molt similar (60%) està a favor d’incloure la IA en el currículum acadèmic, una xifra que baixa al 56% en el cas dels docents. De fet, tot just el 40% dels professors valoren positivament l’impacte educatiu de la IA. L’estudi constata un alt interès per la IA. Ja l’han utilitzat gairebé el 70% dels pares i mares, el 73% dels professors i el 82% dels alumnes. Tots volen continuar aprenent més sobre la IA. "Tenint en compte que ChatGPT es va llançar al mercat el novembre del 2022, moment a partir del qual es va popularitzar la IA, suggereixen un nivell d’adhesió ràpid. La irrupció de la IA sembla reunir els elements necessaris per ser una mica més que un altre avenç tecnològic. A nivell sociològic, podria ser el salt cap a un nou paradigma", ha explicat Narciso Michavila, president de la consultora GAD3. Després del cercador Google, els mitjans de comunicació han sigut la segona font d’informació per a la majoria de famílies, professors i estudiants.