L'escola Mansuet de Collbató i l'institut Castellet de Sant Vicenç de Castellet, juntament amb dos altres centres educatius catalans, han presentat aquest matí al Mobile World Congress (MWC) les seves experiències educatives innovadores, mitjançant el bon ús d'eines digitals, per contribuir a assolir reptes socials. Ha estat a la Jornada "Futurs docents, docents del futur" de l'mSchools, en què hi ha intervingut la consellera d'Educació, Anna Simó Castelló, conjuntament amb el CEO de GSMA, John Hoffman. L'acte ha aplegat experts, docents, alumnat i creadors.

L'Escola Mansuet de Collbató ha presentat 'SX3 Academy', un projecte d'innovació en la capacitació mediàtica, tecnològica i audiovisual a través de la creació de continguts i propostes didàctiques. El projecte s'ha realitzat sota l'assessorament i acompanyament de responsables de la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals (CCMA).

D'altra banda, l'Institut Castellet de Sant Vicenç de Castellet ha presentat 'Realitat virtual per a la generació de situacions d'aprenentatge immersives. Una mirada crítica sobre l'entorn construït', una iniciativa d'innovació digital per recolzar el disseny, desenvolupament i avaluació de projectes interdisciplinaris immersius, utilitzant la realitat virtual i la col·laboració en xarxa.

També s'hi ha presentat els projectes comunitaris 'PalaRobòtica Palafrugell' (el festival de robòtica educativa de Palafrugell, on hi participen tots els centres de la localitat) i 'La Llavor – Espai Educatiu Tecnològic de Guissona (projecte educatiu en competències digitals basat en la metodologia LEGO Education). La jornada s'ha clos amb una ponència de Mark West, especialista en educació i tecnologia de la UNESCO.

La consellera Simó ha lloat la feina educativa que fa l'escola en l'ús de la tecnologia, tot posant l'exemple dels centres presents a l'mSchools, i destacant que l'esforç per posar les innovacions al servei de la pedagogia ha de servir per generar "oportunitats d'aprenentatge personalitzat i de desenvolupament personal i social".

Simó ha remarcat que el desplegament del Pla digital de Catalunya "és un procés històric per la magnitud de l'aportació d'equipaments als centres, per l'import global que hi dediquem, pel calendari intensiu d'aplicació (en tres anys mal comptats) i, sobretot, per l'enorme potencial d'innovació que té". Ha destacat que pràcticament tots els centres educatius del Departament d'Educació tenen connexió a internet d'alta velocitat i que ja s'ha iniciat la darrera etapa del desplegament del Pla digital, amb el repartiment de 32.000 panells interactius, més de 4.000 kits de robòtica, 2.700 maletes audiovisuals i 105 aules vivencials per a centres d'educació especial; tot plegat amb una dotació de més de 125 milions d'euros. En paral·lel, continua el repartiment d'ordinadors portàtils: quan culmini, s'hauran entregat gairebé 372.000 ordinadors a alumnes i més de 88.000 a docents, amb una inversió total de 265,7 milions d'euros, entre fons propis i europeus. La consellera també ha recordat que continuen les formacions a docents i el desplegament del perfil de mentor digital, i que recentment s'ha publicat un recull d'orientacions i recomanacions per incorporar la intel·ligència artificial (IA) a l'educació, que ja s'ha fet arribar a tots els centres.

Per tot això, la consellera ha assegurat que l'administració educativa té "la responsabilitat de superar una doble bretxa digital: la primera (i potser més senzilla perquè es pot superar amb recursos), la bretxa d'accés. La segona (i molt més complexa) la que podríem anomenar de benefici per al creixement intel·lectual i humà".