La calor d'aquest juny ha estat de rècord. Els valors registrats pel Servei Meteorològic de Catalunya han posicionat el d'enguany com el juny més càlid des del 2003 a Catalunya, quan un episodi de calor extens i persistent va afectar el país. En alguns indrets de l'interior, del prelitoral i del Pirineu la temperatura mitjana del juny d'enguany ha estat fins i tot superior a la del 2003.

L'episodi més destacat del juny d'enguany va ser l'onada de calor que es va produir entre els dies 15 i 18 juny, una de les calorades més intenses en un mes de juny, amb màximes de 40 a 43 ºC als sectors tradicionalment més càlids de l'interior i en trams del prelitoral. En aquest sentit, valors de 43 ºC de màxima han estat històricament poc habituals a Catalunya, tot i que recentment s'han assolit més sovint: l'agost de 2021, el juny de 2019 i el juliol de 2015. Anteriorment, cal retrocedir fins al juliol de 1994 per trobar una temperatura tan alta en algun punt del país.

Com han crescut les temperatures?

Per tant, aquest juny, segons el Servei Meteorològic de Catalunya, s'ha de qualificar de molt càlid a bona part de Catalunya, amb anomalies per sobre dels +4 °C a bona part de l'interior i del Pirineu. A zones del litoral i del prelitoral aquestes anomalies han estat per sota del +3 °C.

De les 96 estacions de la Xarxa d'estacions Meteorològiques Automàtiques (XEMA) gestionades pel Servei Meteorològicamb més de 20 anys de dades, un 72% de les estacions van tenir el juny del 2003 més càlid repartides per tot el territori, delatant la intensitat i extensió de l'onada de calor. El 28% de les estacions restants que han tingut la mitjana del mes de juny d'enguany més alta de la seva sèrie es troben repartides per tot el país si bé es pot observar una major concentració a la meitat nord de Catalunya, especialment a punts del quadrant nord-est, Ponent, i Pirineu i Prepirineu central.