L'avís per pluja intensa que afecta aquest divendres especialment el litoral català s'ha actualitzat i incorpora la Catalunya central en el mapa de comarques afectades pel temporal. Totes les comarques de l'àmbit del Regió7, excepte la Cerdanya i l'Alt Urgell, es troben en avís per intensitat de pluja, segons la previsió del Servei Meteorològic de Catalunya.

A partir de les 12 del migdia i fins a les 6 de la tarda, s'esperen xàfecs acompanyats de tempesta que poden deixar fins a 40 litres/m2 en mitja hora. L'episodi també es preveu que vagi acompanyat de ratxes fortes de vent.

⚠ Actualitzat l'avís de situació meteorològica de perill (#avisosSMP) per intensitat de pluja ⚠



➡ Dv. 08:00 a ds. 02:00 h



➡ Possibilitat de precipitació > 40 mm / 30 minuts



➡ Grau de perill màx: 🔴 5/6



Hora local (h) = TU +2 pic.twitter.com/pobM4oOn7P — Meteocat (@meteocat) 15 de septiembre de 2023

Protecció Civil de la Generalitat ha activat l’alerta del Pla especial d’emergències per inundacions a Catalunya (INUNCAT). Les autoritats han demanat molta prudència en les activitats a l’aire lliure i en la mobilitat per les comarques afectades aquest divendres, coincidint amb l’entrada del cap de setmana. A part, també han recordat especialment no creuar zones inundables ni a peu ni amb el vehicle.

S'ha format un sistema convectiu mesoescalar al voltant del Golf de València que es desplaça cap al nord i afecta ja moltes comarques de la meitat sud de Catalunya. Aquesta estructura deixa i deixarà precipitacions importants a molts indrets.

A l'extrem sud superem els 50 mm. pic.twitter.com/Ltu7s2SuNu — Meteocat (@meteocat) 15 de septiembre de 2023

Primeres afectacions

Les pluges d'aquest divendres ja han provocat algunes inundacions i afectacions. Un dels municipis més afectats, de moment, és l'Ampolla (Baix Ebre) on s'ha acumulat molta aigua en els carrers del centre i també s'ha inundat la carretera N-340, que s'ha tallat al trànsit durant una estona. Tot i que s'ha reobert la circulació, el Servei Català de Trànsit (SCT) alerta de la visibilitat reduïda i les acumulacions d'aigua que hi ha entre Amposta i l'Ametlla de Mar, tant a l'N-340 com a l'autopista AP-7.

Els Bombers de la Generalitat han rebut 13 avisos relacionats amb les pluges entre les 11h i les 13h a les Terres de l'Ebre. La majoria s'han concentrat a Deltebre (9) i el motiu han estat inundacions. Cap ha sigut greu.