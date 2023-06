Patrocini Canal tornarà a governar a Avià durant els propers quatre anys després d’obtenir vuit vots dels regidors electes. Els tres vots restants dels onze regidors que componen el consistori van ser per a Josep Subirana, d’ERC.

Aquest serà el quart mandat que encapçala l’alcaldessa, ja que a les darreres eleccions celebrades el mes de maig passat, l’agrupació Som Avià va aconseguir majoria absoluta per segona vegada consecutiva, amb 756 vots (71,25%).

Les primeres paraules de l’alcaldessa van ser per expressar il·lusió i agraïment al poble d’Avià per confiar en el seu govern una vegada més. «Començarem a treballar tan aviat com sigui possible per dur a terme els projectes del nostre programa electoral», va defensar l’alcaldessa. Tant l’equip com la batllessa estan satisfets perquè assegura que després d’anys al govern no hi ha desgast de la ciutadania, «al contrari», ja que només els han faltat cinquanta vots per tenir un nou regidor.