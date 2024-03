Control Group com empresa tecnològica que implementem solucions personalitzades a empreses, despatxos professionals i administracions públiques, creiem fermament en l'excel·lència, la feina ben feta i un enfocament inclusiu que promou l'equitat de gènere als nostres equips administratius, tècnics i comercials.

Fomentem la iniciativa individual i col·lectiva, potenciant habilitats i els talents del nostre personal de manera òptima independentment del sexe, per brindar els millors resultats possibles als nostres clients.

La diversitat de gènere a l'empresa tecnològica no és només important per raons d'equitat, sinó també pel seu impacte directe en el rendiment i la creativitat de les organitzacions. La presència de dones en rols de lideratge i tècnics a les empreses tecnològiques aporta perspectives úniques, habilitats complementàries i un enfocament col·laboratiu als desafiaments que enfronta la indústria.

El potencial femení de Control Group

A Control Group apostem per la igualtat d'oportunitats, la no-discriminació, la inclusió i la conciliació de la vida personal, familiar i professional. Compromeses amb la contractació de dones, actualment a Control Group tenim una plantilla de 278 persones, amb 97 dones.

A Control Group tenim una representació femenina del 34,89%, mentre que la representació femenina en empreses tecnològiques a Espanya en general és només del 20%.



Al Pla d'Igualtat desenvolupat per Control Group incorporat a l'auditoria retributiva, s'analitza el sistema salarial de l'empresa, amb l'objectiu d'obtenir la informació necessària per comprovar si el sistema retributiu de l'organització, de manera transversal i completa, compleix el principi d'igualtat entre dones i homes en matèria retributiva, les àrees d'estudi van ser:

Àrea de Gestió organitzativa igualitària

Àrea d'accés al treball, selecció i contractació

Àrea de condicions de treball

Àrea de promoció o desenvolupament professional

Àrea de formació

Àrea de conciliació i/o corresponsabilitat

Àrea de retribucions

Àrea de comunicació, imatge i/o llenguatge no sexista

Àrea de prevenció de riscos laborals i salut

Àrea de prevenció d'assetjament sexual i assetjament per raó de sexe

Per altra banda, les dones a Espanya tenen un nivell superior a les d'Europa en les competències d'Internet, amb una puntuació de 57 sobre 100, així ho indiquen les darreres dades de l'indicador Women In Digital Scoreboard (WiD) que analitzen el grau de desenvolupament digital de la dona als estats membres de la Unió Europea. Pel que fa a les competències d'especialistes i ocupació tecnològica, Espanya ocupa el novè lloc, amb una puntuació de 50 sobre 100, per sobre de la mitjana europea, que és de 47. Només l'1,6% de les dones es dediquen al sector de les tecnologies digitals a Espanya, mentre que, en el cas dels homes, aquest percentatge arriba al 5,6% respecte a l'ocupació masculina.

Alhora, el salari dels homes que treballen en sectors tecnològics digitals és un 12% més gran que el de les dones a Espanya. Encara que aquesta bretxa és alta, Espanya està al tercer lloc entre els països amb menys bretxa salarial.

Desafiaments significatius en què s'enfronten les dones

Un dels aspectes més destacats del paper de la dona a l'empresa tecnològica és la seva capacitat per inspirar la següent generació de dones en tecnologia.

L'empoderament de les dones en rols tecnològics és fonamental per trencar els estereotips de gènere i fomentar la participació de les nenes i les joves en disciplines STEM (ciència, tecnologia, enginyeria i matemàtiques), a Espanya tan sols un 13% de població femenina gradua en estudis STEM, demostra que encara queda camí per recórrer per assolir la mitjana europea, situada en un 32%.

Tot i aquests avenços, encara hi ha desafiaments significatius per a les dones, continuen estant subrepresentades en rols tècnics i de lideratge en moltes empreses tecnològiques, cosa que ressalta la necessitat contínua de programes i polítiques que promoguin la igualtat de gènere i la inclusió al lloc de treball.

Per abordar aquests reptes, les empreses tecnològiques s'han de comprometre activament amb la diversitat i la inclusió de gènere, no només superficialment, sinó a través de pràctiques de contractació equitatives, programes de capacitació i desenvolupament professional, i la promoció d'una cultura organitzacional que valori i celebri la diversitat.

En última instància, el paper de la dona a l'empresa tecnològica és indispensable per al creixement, la innovació i la sostenibilitat a llarg termini de la indústria impulsant el canvi, i enfortint la seva posició al mercat.