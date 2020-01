Alonso pica contra la duresa del Dakar

Segona etapa i primer disgust per a l'equip de Fernando Alonso i Marc Coma. Van tenir una avaria després de picar amb una pedra i el seu Toyota va quedar perjudicat. Més de dues hores perdudes i la realitat és que les esperances de la victòria en el Dakar ja han quedat molt difuminades. La cara bona del dia va ser per a Àlex Haro, del mateix equip oficial Toyota, ja que el d'Òdena va guanyar l'etapa en cotxes amb el sud-africà Giniel de Villiers i és sisè a la general. Pel que fa a Carlos Sainz, ara és segon a la classificació general.

L'etapa es disputava sobre 367 quilòmetres entre Al-Wajh i Neom. Després d'un bon debut, Alonso va viure la part més amarga del raid més dur del món i una avaria en el quilòmetre 160 de l'especial sembla que l'impedirà lluitar pel triomf final. El dos cops campió del món d'F1 va impactar contra una roca que el va deixar sense la part davantera esquerra del seu Toyota Hilux. Van poder reparar el problema i va arribar a la meta, però va caure fins al 48è lloc de la general, a 2 hores i 38 minuts del líder en la categoria de cotxes, l'argentí Orlando Terranova, amb Mini.

Fernando Alonso va declarar, en baixar del cotxe, no sentir-se gaire desmoralitzat: «Una experiència més. Jo volia viure el Dakar amb tots els seus extres i això que ens ha passat avui també és part de la cursa. Estic content d'estar aquí. Teníem previst esperar-nos a que arribés l'assistència, però amb una mica de calma hem desmuntat les peces. Teníem contacte permanent amb el nostre equip i els anàvem explicant els nostres progressos. En tot cas, no perdem l'ànim, i per a nosaltres l'objectiu és manté del tot intacte, que és, ni més ni menys, poder arribar a Riad, completar de forma satisfactòria el primer Dakar».



Dues punxades de Farrés

En buguis, també males notícies per al manresà Gerard Farrés i el seu copilot, l'igualadí Monleón. Si el primer dia ja van tenir seriosos problemes amb els pneumàtic, en la jornada d'ahir, dues punxades en els primers quilòmetres els van fer perdre pistonada i van cedir una hora i mitja respecte del líder, el xilè Chaleco López. El company d'equip de Farrés en el Monster Energy, que és l'americà Currie, va segon. Farrés reconeix que el seu bugui «és bo i ràpid, però encara no li estic trobant el feeling».

En motos, l'urgellenc Betriu i el martorellenc Mas van superar la jornada, i caiguda dura de Laia Sanz, que ha perdut 43 minuts.