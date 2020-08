La igualadina Noelia Garcia amplia la quota de jugadores al màxim nivell

La portera igualadina Noelia Garcia ha fet el salt a la màxima categoria del futbol estatal femení, la Lliga Iberdrola. Això, després de defensar de la temporada 2012-13 a la 2018-19 la porteria del primer equip de l'Igualada (hi va jugar des dels 9 anys), i la campanya passada la de l'AEM de Lleida al Reto Iberdrola (Segona Divisió estatal). Garcia, de 27 anys, jugarà a les files de l'Eibar, equip nou a Primera Divisió després d'haver aconseguit l'ascens la temporada passada. Amb Noelia Garcia ja són quatre les futbolistes de la Catalunya Central al màxim nivell, i s'afegeix a Núria Mendoza, Marta Perarnau i Paula Fernández.

L'Eibar va tenir la confirmació de l'ascens el mes de maig quan la Federació Espanyola de Futbol va donar per acabada la temporada per la crisi del coronavirus. El conjunt basc, que ha assolit dos ascensos seguits, és una de les dues formacions que han pujat a la Lliga Iberdrola (l'altra és el Santa Teresa). Com que en aquesta màxima categoria no hi ha hagut descensos, el proper curs seran divuit els equips que hi competiran.

Noelia Garcia ha estat internacional amb Catalunya, ja que va jugar un partit amistós el gener del 2019 amb la selecció catalana absoluta femenina davant de Xile. Un enfrontament, al camp de l'Hospitalet, que va acabar sense gols i precisament Garcia va ser la protagonista dels llançaments des del punt de penal després de jugar la segona part. En aturar dos llançaments des dels onze metres,i va donar la victòria a les catalanes.

La monistrolenca Núria Mendoza es manté a la Reial Societat, un conjunt, el basc, que va aconseguir la sisena posició en la lliga passada, que no es va arribar a acabar per la covid-19. Mendoza juga a la Reial Societat des del 2015, quan va deixar l'Espanyol. La temporada 2018-19 va aconseguir la Copa de la Reina amb les donostiarres.

La manresana Marta Perarnau tindrà continuïtat al Betis, després d'una certa irregularitat la temporada passada, quan va aterrar a Sevilla després d'una llarga estada al Rayo Vallecano. El Betis es va classificar dotzè.

Precisament, al conjunt madrileny també repetirà Paula Fernández. La santfruitosenca, que es va estrenar aquest curs passat a la màxima categoria, va fer-ho amb molt bona nota, ja que va anar de menys a més, com el seu equip, que va acabar en una meritòria vuitena posició a la classificació.