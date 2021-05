Pedro Martínez: «A nivell d'energia, ens hem vist superats pel Betis»

L'entrenador del Baxi, Pedro Martínez, va admetre que «a la primera part ens ha faltat una mica d'encert. El Betis ha estat més intens, amb més energia. A la segona meitat hem pogut anotar més, però a nivell d'energia ens hem vist superats».

Martínez, que va explicar que Jou havia demanat de no disputar l'últim quart, va admetre que «estem acabant la temporada com podem. Cal veure si aconseguirem recuperar-nos. Tenim els objectius mínims de la temporada aconseguits amb nota, però hi ha d'altres objectius que, vist el que hem vist aquesta setmana, sembla que no tindrem la força necessària per aconseguir-los. De tota manera, no ens podem rendir». El tècnic va destacar la feina de Rafa Martínez i que no tenia cap retret per l'actitud de la resta de jugadors.

Per la seva banda, el tècnic del Betis, Joan Plaza, va explicar que «hem guanyat tres dels quatre quarts i estic satisfet». Per a ell va ser clau «parar bastant bé com corren i també com es passen la pilota entre els interiors».