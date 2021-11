El santvicentí Juanjo Brau s'ha desvinculat del FC Barcelona, on els darrers anys ha exercit de fisioterapeuta del primer equip, segons ha anunciat ell mateix amb sis piulades a Twitter. El bagenc va perdre protagonisme amb l'arribada de Xavi Hernández i el seu nou equip tècnic i ara explica que li toca fer "un punt i a part".

"Avui acaba una etapa de la meva vida professional que ha durat gairebé 25 anys, durant els que he pogut gaudir de la meva professió, de l'amor al meu club de tota la vida i del món de l'esport que tant m'apassiona", ha escrit Brau.

Hoy termina una etapa de mi vida profesional que ha durado casi 25 años en los que he podido disfrutar de mi profesión, del amor a mi club de toda la vida y del mundo del deporte que tanto me apasiona. pic.twitter.com/d1GTvtXE9S — Juanjo Brau (@JuanjoBrau) 30 de noviembre de 2021

En els missatges següents, el fisioterapeuta santvicentí assegura que ha tingut el privilegi de viure "una de les èpoques més glorioses" del Barça i que ha pogut "acompanyar al millor jugador de tota la història", en referència al treball realitzat amb Leo Messi.

"Me'n vaig amb la convicció que no he deixat mai de ser conseqüent amb el que se'm requeria i que mai he deixat de banda el respecte per la nostra professió", afegeix Brau.

A principi de novembre, Xavi Hernández ja va començar a prendre decisions com a nou entrenador del Barça. La primera va ser la de prescindir dels serveis del santvicentí. El relleu el va assumir Carlos Nogueira, que ja va acompanyar el tècnic terrassenc en la seva etapa a l’Al-Sadd.