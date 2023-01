Tres oportunitats per somiar. El FC Barcelona va concedir tres oportunitats per somiar al seu oponent en el debut dels blaugrana a la Copa del Rei. Els jugadors de Xavi Hernández van permetre que el CF Intercity (Primera Divisió RFEF) neutralitzés fins a tres vegades l’avantatge adquirit per la formació barcelonista i van haver de recórrer a la pròrroga per sotmetre el conjunt amfitrió (3 a 4). Sens dubte, durant el segon període, el Barça va mostrar carències defensives i una evident incapacitat per gestionar un marcador favorable. Ja a la pròrroga, els blaugrana van monopolitzar la possessió de la pilota davant un oponent físicament exhaust i Raphinha va culminar una jugada com a extrem dret amb una enverinada centrada rasa envers la posició d’Ansu Fati que va permetre al jove davanter segellar la classificació pels vuitens de final amb la involuntària col·laboració del lateral Emilio Nsue (min 103). Ara, el Barça no va concedir més ocasions al CF Intercity, però els seus davanters no van tenir la precisió necessària per ampliar l’avantatge i ratificar el triomf.

L’interior càntabre Pablo Torrei el central uruguaià Ronald Araújo van ser els referents blaugrana durant el primer període. Gustavo Siviero, el tècnic del CF Intercity, va optar per modificar l’estructura habitual del conjunt alacantí (4-3-3) i va presentar una defensa integrada per tres centrals (5-4-1) per dificultar la generació del joc ofensiu del Barça per l’interior. Pablo Torre va executar amb mestria un servei de cantonada i Ronald Araújo va avançar el Barça a l’electrònic en rematar de cap de forma inapel·lable al primer pal, des de l’interior de l’àrea de gol (min 4). El central uruguaià va impedir que Aarón Piñán reequilibrés el marcador (min 18) i un defensa local va desviar al travesser un xut de Memphis Depay (min 27). El CF Intercity va encarar la represa amb més gosadia. Gaizka Campos va impedir que Dembélé sentenciés (min 50) i vuit minuts després els alacantins ja havien equilibrat el joc. Una acció d’estratègia arran del servei d’un córner va habilitar Oriol Soldevila per neutralitzar el primer avantatge bluagrana (min 59). El Barça va reaccionar i set minut i disset segons després Ousmane Dembélé va aprofitar un excel·lent servei en profunditat de Gavi per superar Gaizka Campos amb una gran vaselina (min 66). Però els blaugrana no van fer-se mai amb el control del tempo del partit i una centrada deficientment defensada de Cristo Romero va permetre, altre vegada a Oriol Soldevila, reequilibrar el marcador (min 73). Tres minuts i vint-i-vuit segons després, una asistència de Jordi Alba a Raphinha va propiciar el 2 a 3 (min 77). Ara sí, el guanyador del duel semblava dat i beneït, però una pilota perduda per Marcos Alonso i un servei en profunditat de Cristian Herrera van permetre a Oriol Soldevila signar un hat-trick i forçar la pròrroga (min 86).