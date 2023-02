El CE Manresa només ha guanyat un dels últims set partits a la lliga i fa més de dos mesos que no suma de tres en tres fora del Nou Estadi del Congost. Per això, la visita d'aquest dissabte al camp d'un dels conjunts que es troba en zona de descens, l'Atlètic Saguntí (17 hores) és important.

L'equip de Ferran Costa es presentarà al camp de Morvedre amb la important baixa de Putxi, que compleix el cicle de targetes. S'afegeix a les absències per lesió, de durada més o menys llarga, d'Uri Pérez, Joan Castanyer, Salva, Moha i Marc Martínez. L'última victòria a fora data del 27 de novembre al camp del Mallorca B i en la primera volta, els bagencs van derrotar el rival d'aquest dissabte per un còmode 2-0.

Els valencians, per la seva banda, van guanyar precisament a Mallorca la setmana passada (0-2) i volen seguir aquest ritme en la lluita per la salvació. El seu tècnic, Sergi Escobar, ha declarat que "la salvació passa per casa i és aquí on ens hem de fer forts".