El Vela Club Fitness de Manresa organitzarà el proper dia 12 de març la setena edició de la Cursa de la Dona de la capital bagenca, una prova que es pot fer caminant o corrent en un circuit de cinc quilòmetres. També tindrà lloc la Cursa de la Dona infantil, amb un traçat d'entre 400 metres i un quilòmetre depenent de l'edat, entre 6 i 12 anys.

Per apuntar-vos-hi, podeu fer les inscripcions al mateix Vela Club Fitness o a través d'Internet a cursadonamanresa.com. La sortida i l'arribada serà a la plaça de les Oques, just davant del gimnàs, i durant tot el matí hi haurà diverses actuacions.