Triomf de molt mèrit de l’Igualada Femení davant un rival directe en la pugna per la permanència. Tot i que el Cerdanyola es va avançar en dues ocasions, les anoienques no li van perdre el pols al partit i en la segona part van ser superiors amb dos gols de Gina Balcells que van ser decisius.

La situació de les igualadines és complicada i el partit d’aquest migdia es presentava com una excel·lent oportunitat per apropar-se al Cerdanyola, quart per la cua, un lloc per sobre del Grupo Guzmán. Solé ha posat les locals per davant en dues ocasions, primer amb un contracop i després transformant una falta directe per targeta blava a Herrera. Entremig, Angrill ha empatat momentàniament també en convertir una falta per blava a Castro. Abans del descans, De Sivatte ha tornat a equilibrar el marcador en els millors minuts de les igualadines.

Tot estava obert de cara a la segona part. L’Igualada ha posat setge a la porteria vallesana, i Balcells en una acció desafortunada per les locals i, posteriorment, en una bona acció individual, ha fet pujar el 2-4 a l’electrònic que dona oxigen a les jugadores de la capital de l’Anoia. D’aquí a quinze dies es reprendrà la lliga amb un Igualada-Mataró.