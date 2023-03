El pilot anoienc Toni Bou (Repsol Honda) va defensar el liderat en el Campionat del Món d'X-Trial (Mundial 'indoor') després de quedar segon en la segona cita de la competició, celebrada a Wiener Neustadt (Àustria). El triomf va ser pel corredor biscaí Jaime Busto (GasGas).

Bou va liderar tant la primera com la segona ronda, classificant-se per la final en primera posició amb un avantatge de set punts sobre el segon. No obstant això, dues errades en dues de les zones que acollien la volta definitiva el van deixar sense opcions per a la victòria.

El veterà Adam Raga (TRRS) va completar el podi, mentre que Gabriel Marcelli (Repsol Honda) es va quedar a les portes de la final, en quarta posició.

Amb aquests resultats, Toni Bou continua essent líder amb 38 punts, cinc d'avantatge sobre Busto, amb Marcelli tercer (24). El campionat es reprendrà el 25 de març a Pamplona.

Bou va qualificar la nit de "complicada". No obstant això, "ens quedem amb la part positiva, i és que he pogut estar al podi en la segona posició i sumar punts per al campionat. Hem guanyat la primera i la segona ronda, llàstima que he tingut problemes en la ronda final en el segon i quart sectors. Sumem punts i això és important, el nostre objectiu a la següent cursa serà mantenir el liderat".