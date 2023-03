Les muntanyes d'Arma di Taggia, prop de San Remo i de la frontera entre Itàlia i França, acullen aquest cap de setmana l'estrena del Mundial d'Enduro amb molts alicients per als nostres competidors. El surienc Josep Garcia, la manresana Mireia Badia i el nargonès Jaume Betriu aspiren al podi i, en algun cas, com en el del primer, no només de la seva categoria. Per cert, García ha canviat enguany la sempiterna Enduro 2 per l'Enduro 1, de la qual és el clar favorit.

La temporada 2022 de Garcia va estar marcada per la dura caiguda que va tenir el juny a Carpineti, uns centenars de quilòmetres a l'est d'on es correrà ara. El fet que es trenqués el dit polze de la mà dreta va fer inviable poder aspirar al títol d'EnduroGP, ja que es va perdre tres curses, la segona al país transalpí i les dues de Portugal. Tot i això, va ser segon, darrere de l'italià Andrea Verona, i ara vol aspirar al capdamunt. Garcia ha explicat a la prèvia que "he fet una bona pretemporada passant a Enduro1. La moto és increïble. KTM ha fabricat un motor realment fort i sento que puc fer el que vulgui". Amb aquests precedents, i havent provat ja les prestacions al Campionat d'Espanya amb excel·lents prestacions, Garcia és clar: "L'objectiu en EnduroGP és aspirar a ser primer en cada cursa. A l'estatal, la meva velocitat ha estat bona i constant i tinc confiança". Sostre de vidre En l'apartat femení, el sostre de vidre que ha de trencar la manresana Mireia Badia és el de la segona posició. La temporada passada la britànica Jane Daniels es va mostrar intractable, guanyant totes les curses. Badia va quedar segona a tot arreu, excepte un tercer lloc a Alemanya. Com ha recordat fa uns dies el màxim responsable de l'equip estatal, Cristóbal Guerrero, "la Mireia té molta experiència i en una recent cursa a Itàlia ja va derrotar a la campiona del món". Caldrà estar atents a les seves evolucions en el debut per saber si enguany és possible fer el salt endavant". També buscarà podi, però en la categoria d'Enduro3, el pilot de Coll de Nargó i de KTM Jaume Betriu. Com Garcia, les lesions es van fixar massa en ell la temporada passada. Aleshores, es va perdre les quatre primeres proves, entre Espanya i Portugal, i això el va endarrerir massa. Finalment va acabar vuitè en la seva categoria, però amb una victòria parcial a Hongria que li ha d'ensenyar el camí a seguir. En la prèvia, el pilot tutelat per Eric Augé explica que "cada cop estic més còmode amb la moto nova, Físicament, també estic millor i puc arriscar i ser més agressiu. La d'Itàlia serà una prova molt tècnica, el terreny estarà sec i les especials seran un gran desafiament, però crec que s'adaptaran molt bé al meu estil de pilotatge".