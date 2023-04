El Puig-reig va deixar escapar dos punts al temps de descompte contra el Montcada (3-3) en un partit molt intens, on els locals van acabar amb nou i els visitants, amb deu.

Els locals van sortir un pas per endavant i, recolzats per la nombrosa afició local, van dominar la primera meitat. Als vint minuts de joc, Esteve Montardit va agafar una pilota al límit de l'àrea i va engaltar un potent xut que va significar el primer gol del matx i, tretze minuts després, un cop de cap a la sortida d'un córner d'Arnau Pons posava el 2-0 al marcador. Només dos minuts després, el col·legiat va castigar una falta del porter local, Gregori Canal, amb una expulsió molt rigorosa. El partit, però, va arribar al descans amb el 2-0 i, al descans, un jugador visitant va ser expulsat per protestar.

Al segon temps, la igualtat va ser màxima entre dos equips que jugaven amb deu homes, però l'expulsió de Claret, a l'hora de joc, per una groga altre cop dubtosa, va tornar a deixar al Puig-reig en inferioritat numèrica. Jugant amb un més, els visitants van retallar a vint minuts pel final, però, quan faltaven tres minuts pel final del temps reglamentari, un golàs d'Arnau Divins semblava sentenciar el matx. Jugant amb nou, els del Berguedà van defensar-se com van poder, però un doblet de Paratore, als minuts 90 i 98 de partit, van deixar el resultat en el 3-3 final.