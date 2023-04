El Cadí la Seu ha vist com la seva bona marxa s'aturava a Las Palmas. El conjunt insular, que ha disputat el partit com a local al Gran Canària Arena, la pista de l'equip masculí d'ACB, ha girat el partit del seu favor en el darrer minut, sobretot per culpa d'una acció desafortunada en què tres tirs lliures de l'escorta local Holesinska han sentenciat (62-59). L'intent de triple de Georgina Bahí per dur el duel a la pròrroga no ha estat efectiu.

Abans, el partit ha estat igualat, tot i que les insulars han sortit més fortes, amb dos triples de la posterior definidora del partit i sis punts més de Hollivay que els han donat set punts de renda al final del primer quart. En el segon, però, una inspirada Watts ha permès a les urgellenques guanyar el període i marxar amb només dos punts de dèficit al descans. De fet, un parcial de 0-8 en el tercer període, iniciat per un triple de Kovacevic, ha ajudat a que el conjunt de Jordi Acero agafés la iniciativa. I, fins i tot, el Sedis s'ha refet d'un 59-55 a falta de poc més de tres minuts per al final amb punts de Brotons i Tunstull. A 25 segons, Holesinska ha anotat un tir lliure, però ha fallat el segon i ella mateixa ha capturat el rebot per provocar una altra falta. Els dos tirs lliures anotats i el tir errat de Bahí han dictat sentència. SPAR GRAN CANÀRIA: Nesbitt 2, Holesinska 15, Scaife 10, Fall 7, Koné 10 -cinc inicial- Hollivay 10, Blasigh 8, Manchón, Salvadó, Padilla i Doumbia CADÍ LA SEU: Ramette 2, Watts 13, Strautmane 3, Bahí 4, Tunstull 4 -cinc inicial- Kovacevic 5, Raventós 8, Brotons 10, Soler 8, Vucetic 2 Àrbitres: Cañigueral, Rodríguez i Gómez Parcials: 24-17, 35-33 (descans), 47-50, 62-59