El FC Joanenc honora el futbolista Antoni Camps i els seus presidents pel centenari

Dijous, 22 de febrer del 1923. El primer president del FC Joanenc, Salvador Torras Prat, signa el contracte d’arrendament del primer terreny de joc de l’entitat. El document especifica: «Els ceps que actualment hi ha plantats, en la quantitat de mil cinc-cents, podran arrencar-se, havent d’indemnitzar a la propietària amb vint cèntims [de pesseta] per cada un».

L’escrit que recull l’esmentat compromís és el primer document que dona testimoni de l’existència del degà del futbol a Sant Joan de Vilatorrada. Ahir, el FC Joanenc va voler reconèixer els vint-i-un presidents del principal referent futbolístic de la població bagenca en un senzill però emotiu acte que es va desenvolupar a la Sala de Cultura Cal Gallifa. Així mateix, l’entitat va honorar l’històric exfutbolista santjoanenc Antoni Camps Bau, de 84 anys, exjugador del CE Manresa, RCD Espanyol, FC Barcelona, CE Sabadell i RCD Mallorca i internacional amb la selecció espanyola.

Els parlaments del regidor d’Esports, Adrià Clotet, i de l’alcalde, Jordi Solernou, van incidir en la transcendència del primer segle d’activitat futbolística a Sant Joan de Vilatorrada. Clotet va rememorar la seva època com a jugador de l’entitat «quan només hi havia un equip per cada categoria d’edat», per comparar-la amb la realitat actual del club, quan «el FC Joanenc ha esdevingut un dels referents futbolístics de la comarca del Bages». Jordi Solernou va destacar que «la història del FC Joanenc és el relat d’una llarga lluita». «La gestació de l’actual club ha estat un procés dur», va reblar.

L’actual president del FC Joanenc, Francesc Pérez, va ser el mestre de cerimònies de l’acte d’homenatge a quatre dels cinc expresidents de l’entitat que poden viure el centenari. Lluís Vila Berengueras no va poder assistir-hi. Francesc Pérez va rememorar l’ascens a Regional Preferent i la permanència a la categoria les dues següents temporades» de la UE Sant Joan de Vilatorrada, a meitats dels anys vuitanta, quan dirigia el club Joan Riera Prat i el futbol base groc el configuraven «un aleví, un infantil i dos juvenils». Pérez va posar en valor el fet que «durant la presidència de Lluís Gamisans Sanllehí es va crear l’escola de futbol» i que «Estanis Viladrich Colom va eixugar el deute de l’entitat i va posar els fonaments de l’actual FCJoanenc». Per últim, va destacar que el seu antecessor, Juan Parejo Culebras, «a més de donar continuïtat al projecte, va crear el sènior B que actualment milita a Tercera Catalana».

Tot seguit, el protagonisme va recaure en l’històric exdavanter santjoanenc del RCD Espanyol i FC Barcelona, entre d’altres, Antoni Camps, que va assistir a l’acte acompanyat per Quim Hernández, el pare de l’actual entrenador del Barça, Xavi, amb qui va coincidir al conjunt vallesà. Antoni Camps va palesar la seva vitalitat, lucidesa i sentit de l’humor i va delectar els presents amb algunes de les anècdotes més sucoses de la seva trajectòria futbolística. «L’any 1963, els organitzadors de la Festa Major volien dur a Sant Joan el cantant José Guardiola. Però el seu caixet era massa alt. El vaig anar a veure. Va venir a meitat de preu, però amb la condició de jugar el partit de Festa Major amb mi, Sadurní i Fusté amb el FC Joanenc». Sens dubte, el passat el present i el futur són grocs!