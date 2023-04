El camí que porta al dissetè títol en el Campionat del Món de trial a l'aire lliure comença aquest cap de setmana a Arteixo (La Corunya). El pilot de Piera Toni Bou té per davant dues jornades en que intentarà refermar el bon moment de forma que viu i que demostra que no es cansa de guanyar després d'haver conquerit 32 corones entre els Mundials sota sostre i l'outdoor. De fet, l'inici del certamen arriba després que la competició indoor s'hagi aturat fins a la tardor amb Bou com a líder provisional.

"Afrontem la primera cursa de la temporada amb moltes ganes", assegura Bou, que competeix amb una Montesa de l'equip Repsol Honda. "Venim de fer bons resultats al Mundial d'X-Trial amb tres victòries i volem mantenir el mateix ritme", afegeix.

Tot i la solvència amb que ha sentenciat tots els campionats dels últims setze anys, Bou considera que "aquesta temporada segur que serà molt apretada perquè els rivals tenen un gran nivell, així que serà important no cometre errades i lluitar per les primeres posicions en cada cursa. Tant l'equip com jo hem fet un gran treball de pretemporada i estem preparats per afrontar la primera cita d'Arteixo". Per a l'anoienc, "l'objectiu serà el títol, en tenim la motivació i les ganes". Toni Bou suma més de cent victòries en trials a l'aire lliure.

Com ja va passar en les quatre primeres curses del Mundial d'X-Trial, en el de TrialGP hi haurà canvis. Els pilots només tindran la figura del motxiller en 6 de les 12 zones d'acció, el que significa una reducció del 50 per cent. A més, s'incorpora l'utilització del parc tancat, amb limitació del temps del que disposaran els mecànics per posar a punt les motos entre les curses de dissabte i diumenge.

El Mundial té 7 proves. Després d'Arteixo, els participants aniran a Gouvela (Portugal), Motegi (Japó), Baldasserrona (San Marino), Sant Julià de Lòria (Andorra), Sestriere (Itàlia) i Vertolaye (França).