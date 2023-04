El Nou Bàsquet Olesa es va quedar gairebé sense opcions d'assolir la primera posició, i per tant obtenir plaça directament a Lliga EBA, en caure davant del CB Castellar per 72-66. Els del Baix Llobregat nord no van tancar el partit a temps, i els locals van acabar enduent-se un partit molt igualat.

El partit va començar amb bones accions ofensives dels dos equips. Tot i això, al segon i tercer període els olesans van anar fent-se amb el domini del joc, i tot aconseguir avantatges de fins a 17 punts, no trencaven el partit. Aquesta indecisió els va passar factura en un final igualat que es van acabar enduent els locals a cop de triple. CB CASTELLAR: Ribera 2, Corominas 16, Cadafalch 20, Jimenez 2, Canalis –cinc inicial– Latorre 3, Real 7, Romero 6, Junyent 2, Sanchez, Viladomat 9, Gorina 5. NOU BÀSQUET OLESA: Marc Fontanals 19, Ala 2, Claramunt 10, Romero 5, Alemany 4 –cinc inicial– Roy, Albert Fontanals, Aliaga 11, Exposito 15. ÀRBITRES: Xavier Vazquez i Roger Camps. PARCIALS: 13-16, 25-31 (descans), 41-52, 72-66