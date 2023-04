La Salle va caure per 75-58 al pavelló del CB Alpicat, líder del grup 2 de Copa Catalunya. Els bagencs van començar tous al darrere i poc encertats en atac, i els locals ho van aprofitar per trencar el partit tot just començar.

Tot i els intents visitants per a tornar al partit, els lleidatans dominaven amb puny de ferro el resultat a l'electrònic. Controlaven el ritme del joc i no deixaven que els manresans aconseguissin cap ratxa que els permetés entrar de nou al matx, i van firmar una merescuda victòria que els apropa a EBA. COCHES INTERNET.NET CB ALPICAT: Tomascheck 8, Trawally 6, Elvira 9, Dodoñer11, Garrabe 12 –cinc inicial– Maria 8, Codina 7, Solsona 10, Sastre, Arredondo 4. LA SALLE MANRESA S. GOL: Palà 5, Virós 2, Font 10, Farell 13, Gerard Talarn 6 –cinc inicial– De la Rosa 6, Martí Talarn 4, Deix 7, Bargalló 5. ÀRBITRES: Sergi del Olmo i Samuel Maldonado. PARCIALS: 23-9, 44-27 (descans), 64-45, 75-58