La jugadora del primer equip femení del Club Esportiu Berga i entrenadora de la formació infantil femenina del FC Fruitosenc, Laura Vilaseca, serà la portera de l'Ultimate Móstoles, un dels dotze equips que competiran en la primera edició de la Queens League, la versió femenina de la reeixida Kings League ideada per l'exjugador del FC Barcelona Gerard Piqué i pel seu íntim amic i youtuber Ibai Llanos Garatea.

L'Ultimate Móstoles està presidit per la influencer Noelia San Martín (Noe9977) i serà entrenat per l'exseleccionadora catalana, mestra i analista de la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals (CCMA) Mireia Vera. Laura Vilaseca ha estat escollida a la primera ronda del draft per exercir de portera al conjunt representatiu de la ciutat del sud-oest de Madrid. La primera edició de la Queens League s'iniciarà el proper dissabte, 06 de maig.

Tot i que en l'actualitat Laura Vilaseca juga de central al Club Esportiu Berga, el novè classificat del grup 2n de la Primera Divisió Catalana Femenina, la santfruitosenca ha exercit preferentment de portera durant la seva trajectòria futbolística, en la qual ha defensat les samarretes de la Fundació Terrassa FC, CF Femení Manu Lanzarote (Terrassa) i CE Manresa, entre d'altres. En aquests moments, a més de jugar al sènior femení del club blanc-i-vermell, Vilaseca és l'entrenadora de porters del FC Fruitosenc, dirigeix la formació infantil femenina de l'entitat que milita al grup 4t de la Segona Divisió Catalana i fa d'entrenadora auxiliar al cadet masculí A del club santfruitosenc.