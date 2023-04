El Club Patí Manresa organitzarà dilluns, aprofitant el festiu i per sisè any, el torneig Lacetans, que conjumina el desig de l'entitat per dur a terme una acció solidària i el d'organitzar un torneig 3x2 d'hoquei patins. En aquesta edició, el 50% dels ingressos del torneig anirà destinat a l'Associació de Familiars de Malalts d'Alzheimer i Altres Demències (AFA).

Així, durant tota la jornada, entre les 9 del matí fins a la final sènior masculina de les 20.40 hores, hi haurà campionats en tres minipistes que s'hauran habilitat al pavelló del Pujolet i també una altra a l'exterior. De moment, hi ha 223 esportistes inscrits provinents dels principals clubs de país. Hi han confirmat la seva presència, el Cerdanyola, el Caldes, el Taradell, el Tordera, el Vic, el Voltregà, el Barça, el GEiEG, el Palau, l'Igualada HC, l'Igualada Femení HCP, l'Olot, el Sant Cugat i el SHUM Maçanet, entre d'altres. En les darreres edicions, el col·lectiu arbitral també s'ha sumat a aquesta causa solidària i han arribat a passar pel pavelló manresà un total de vint col·legiats disposats a participar en aquesta cita. La modalitat del joc és la de tres jugadors per equip, dos de camp i el porter. Enguany, ja s'han omplert totes les categories i alguns equips no han aconseguit plaça, tot i haver-ho demanat, la qual cosa deixar clar l'èxit de l'empresa. És previst que en el decurs de la jornada, algunes autoritats visitin la instal·lació esportiva, que espera viure tota una festa per donar suport a una finalitat tan lloable.