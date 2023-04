El Covisa Manresa buscarà aquest dissabte a la tarda (18 hores) tres punts que el classifiquin de manera matemàtica per als play-off d'ascens a Segona Divisió i que, a més, ho facin en una posició destacada. Si els manresans derroten el Natació Sabadell, que és cinquè, assegurarà entrar-hi com a tercer classificat. Empatar aquest dissabte també asseguraria l'accés a les eliminatòries finals, tot i que caldria esperar a la darrera jornada, en què els blanc-i-vermells visiten l'Industrias B, per conèixer la posició final.

El conjunt de Borja Burgos, que fins i tot podria acabar segon depenent dels altres resultats, afronta el duel contra els vallesans amb tota la plantilla a punt. A Sabadell, el Covisa va vèncer per 3-6 i el Natació encara podria entrar a les eliminatòries en cas de victòria i de caramboles diverses, sobretot en els partits de l'Hospitalet-Bellsport.