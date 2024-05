La controvèrsia de les maletes vermelles: de debò són les primeres a descarregar-se de l'avió?

Si ets amant dels viatges i els aeroports són la teva segona casa, segur que t'hauràs adonat de tots els trucs i consells que hi ha hagut i per haver-hi per no haver de facturar la maleta o per saltar-te més ràpid les cues per embarcar a l'avió. També és important conèixer l'error que et pot jugar una mala passada al control de seguretat. Ara que arriba en bon temps i és hora de planificar les vacances d'estiu, les xarxes socials es tornen a inundar de consells i de recomanacions perquè tot vagi sobre rodes. Bé, en aquest cas, sobre ales.

Des de fa dies, corre com la pólvora un vídeo que mostra un empleat carregant primer totes les maletes de color vermell a l'avió, i després carrega la resta. D'aquesta manera, són les primeres a entrar a la bodega de l'avió i, per tant, les últimes a aparèixer per la cinta de recollida d'equipatge.

Abans que vagis a comprar una maleta vermella per evitar llargues esperes al 'baggage claim' de torn, és millor que sàpigues la veritat sobre com funciona el transport i el seguiment de l'equipatge als aeroports.

La creadora de contingut i exhostessa de vol, Bárbara Bacilieri, més coneguda a les xarxes com @Barbiebac o 'l'hostessa argentina', ha publicat un vídeo a YouTube desmentint i explicant diversos vídeos virals relacionats amb equipatges i avions. Entre ells, l'experta parla sobre el mite que les maletes vermelles són les primeres a ser col·locades en les bodegues. És cert o no?

El procediment habitual per carregar i descarregar l'equipatge dels avions no té res a veure amb el color que tingui. "El vídeo està fet d'aquesta manera perquè la persona que el va gravar sap que es viralitzarà. I ho va aconseguir", va explicar Barbiebac.

Aquest és l'ordre establert

La veritat és que les maletes es carreguen per destí i sempre pensant en l'ordre de descàrrega. En concret, primer s'emmagatzemen les que tenen una única destinació, coincidint amb la de l'avió, i després s'hi pugen les que tenen una connexió domèstica amb un altre vol nacional.

Posteriorment, s'emmagatzemen les de connexió internacional i les que tenen contractat el servei 'priority', independentment de la destinació, ja que aquestes són les que primer es trauran per dues raons. La primera, perquè les aeronaus amb destins internacionals s'ubiquen en terminals diferents i el trasllat de l'equipatge sol ser més llarg i complex, així que no hi ha temps per perdre (i l'avió tampoc no espera). La segona, perquè quan hi ha diners pel mig, tot s'aconsegueix abans.

Amb tot, sempre hi ha excepcions. I no, no són perquè les maletes siguin vermelles. En aquest cas, el truc consisteix a col·locar a la maleta una etiqueta que posi 'fràgil'. Segons diversos experts, aquest tipus d'equipatge es col·loca al final de la bodega de l'avió, a prop de la porta de càrrega. Per això, també són les que es descarreguen i surten primer a la cinta transportadora.