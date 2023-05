L'aliança estratègica entre la Universitat Alfonso X el Sabio, Rafa Nadal i la Rafa Nadal Academy compleix el seu primer aniversari impulsant la formació especialitzada en management esportiu i anuncia la posada en marxa de quatre noves titulacions de postgrau, entre les quals destaca el MBA in Sports Management.

UAX continua així avançant en el desenvolupament de la UAX Rafa Nadal School of Sport, un projecte amb un model formatiu alineat amb la realitat del mercat laboral i les necessitats de la indústria esportiva, que ha creat al costat d'un partner de referència, Rafa Nadal i el seu equip, i la Rafa Nadal Academy.

UAX Rafa Nadal School of Sport va néixer fa un any per formar professionals amb valors, capaços de transformar la indústria de l'esport, impulsant la formació del més alt nivell en management esportiu. Ara, consolida aquest objectiu amb nous postgraus en el disseny dels quals ha participat l'equip de Rafa Nadal i l'equip UAX, amb la codirecció de Quirónsalud, i que permetran als estudiants especialitzar-se en les branques més demandades de la indústria esportiva actual.

És el cas del Màster En línia en Nutrició esportiva i Entrenament, enfocat a estudiants de rendiment esportiu, dietètica i nutrició; l'Expert En línia Universitari en Psicologia de l'Esport d'Alt Rendiment, programa que respon a les tendències actuals de la indústria esportiva i que permetrà als alumnes convertir-se en professionals que ajudin els esportistes a donar el millor de si mateixos. El Màster en Alt Rendiment i Salut, amb un fort component tecnològic, està dirigit als alumnes i professionals que volen especialitzar-se en el món de l'esport d'alt rendiment amb l'aplicació de les últimes tecnologies.

A més d'aquests postgraus, UAX Rafa Nadal School of Sport ha posat en marxa un MBA in Sports Management, un programa enfocat al sport digital business, fundat per Rafa Nadal i el seu equip. El model formatiu permetrà als alumnes combinar classes amb professionals destacats de la indústria esportiva amb experiències a Miami i en la Rafa Nadal Academy, on tindran l'oportunitat de connectar amb la indústria per al seu posterior desenvolupament professional.

Aquests postgraus s'uneixen al Màster Universitari de Fisioteràpia Esportiva, a les titulacions de Grau en Ciències de l'Activitat Física i de l'Esport (CAFYD), el Grau en Nutrició Humana i Dietètica, el Grau en Fisioteràpia, i els Dobles Graus en Ciències de l'Activitat Física i de l'Esport (CAFYD) i en Nutrició Humana i Dietètica, en Ciències de l'Activitat Física i de l'Esport (CAFYD) i en Fisioteràpia, amb els quals va néixer l'escola universitària.

A més de les formacions, la UAX Rafa Nadal School of Sport compta amb instal·lacions esportives d'última generació on els alumnes realitzen part de la seva formació. Entre elles destaquen el UAX Fitness Center, que compta amb més de 1.000 metres quadrats i la tecnologia més capdavantera per a maximitzar el rendiment esportiu dels estudiants; l'Hospital Virtual de Simulació, que recrea un entorn hospitalari equipat amb tecnologia de simulació immersiva i experiencial, per aprendre sobre situacions clíniques reals; o el recentment inaugurat poliesportiu, unes modernes instal·lacions de més de 2.000 metres quadrats amb un equipament d'última generació i un disseny innovador i sostenible, i el laboratori de força del nou Aula Technogym.

A més els estudiants d'aquesta escola universitària completen la seva formació amb pràctiques en empreses de primer nivell entre les quals estan la Rafa Nadal Academy by Movistar a Mallorca, Quirónsalud, clubs esportius o la Policlínica de la universitat, on es desenvolupen les pràctiques en àmbits com la Fisioteràpia, Psicologia, Podologia i Teràpia Ocupacional al costat dels experts en medicina i ciències de la salut de UAX.

Aquest primer aniversari és un pas més en el procés de transformació en el qual es troba immersa la universitat, que se centra en l'evolució del seu model acadèmic per reduir la bretxa entre la universitat i el mercat laboral; en la col·laboració amb el món empresarial i amb organitzacions referents; i en la modernització i digitalització de les seves instal·lacions.

A més de la seva aliança amb l'equip de Rafa Nadal i la Rafa Nadal Academy, UAX forma part del grup d'universitats investigadores del Comitè Olímpic Internacional i té acords amb empreses de referència com Quironsalud, Rafa Nadal Academy, Santander, KIA, Babolat, Cantabria Labs, Telefónica, Abbott, BeOne, Altafit, Diario AS, Decathlon, YouFirst, entre altres.