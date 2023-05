Al Covisa Manresa li farà falta un resultat semblant al que va obtenir a la lliga regular, un 7-2, per passar ronda en les fases d'ascens a Segona Divisió. Ningú no s'imaginava que l'equip bagenc cauria per 5-1 a Cerdanyola i encara menys després d'haver arribat a la primera part amb empat a un gol i oferint una bona imatge. La falta de contundència a l'inici de la segona ha permès als vallesans adquirir diferència i, a més, s'ha rebut un gol en el tram final, quan l'equip jugava amb una arriscada tàctica de porter-jugador, tenint en compte que és un eliminatòria per gols, que complica més la vida.

Això que la primera part ha estat bona i igualada, molt elèctrica per les dues bandes. Totes dues formacions combinaven pressions altes i defenses a mitja pista i han gaudit d'innombrables ocasions que no s'han aprofitat per falta de punteria. De tota manera, el Cerdanyola s'ha avançat amb un gol de Ricardinho, que ha xutat amb l'exterior a la sortida d'un córner. El Covisa no ha perdut la cara al partit i, un minut i mig abans del descans, Asís ha empatat tot sol després d'una acció personal d'Aarón.

Però l'inici de la segona part ha estat molt dolent. Les males sensacions han arribat des del principi i Busquets, que després hauria d'haver estat expulsat, ha avançat de nou el seu equip. Les coses, però, s'han torçat definitivament en el mateix minut, quan Ratti, primer, i Josep, després, aquest repetint una acció com la del primer gol del partit, han establert un 4-1 molt perillós. El Covisa no ha pogut reduir distàncies i, per intentar-ho, l'entrenador, Borja Burgos, ha apostat per una arriscadíssima tàctica de superioritat d'homes de camp que només ha comportat el 5-1, obra del porter Pol de porteria a porteria. Caldrà refer-se ràpidament per afrontar amb fe la tornada al Pujolet de dissabte vinent.