La victòria de la Lliga del Barça al camp de l’Espanyol va tenir un final precipitat i inesperat amb un nombrós grup d’aficionat ultres que van superar les mesures de seguretat i van envair la gespa amb una actitud molt violenta mentre els jugadors blaugrana celebraven el títol al centre del camp.

Se vivió mucha tensión en la zona de vestuarios. Busquets y Araujo, indignados con lo ocurrido. pic.twitter.com/6HQvY61FR0 — Toni Juanmartí (@tjuanmarti) 14 de mayo de 2023

L’estampida de seguidors ultres va precipitar la sortida a la carrera dels futbolistes del Barça fins al túnel dels vestidors, on van quedar sota la protecció dels Mossos d’Esquadra i del servei de seguretat privada de l’estadi blanc-i-blau.

No obstant, alguns ultres van rondar pels voltants d’aquesta zona amb una actitud molt agressiva a la qual van respondre alguns jugadors blaugrana, especialment Sergio Busquets i Ronald Araujo, que no van reprimir la seva indignació pel que estaven vivint i no van dubtar a encarar-se amb els seguidors radicals de l’Espanyol que intentaven acovardir-los, gairebé fins al punt d’arribar a les mans.