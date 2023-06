El Cadí la Seu ha fet dues apostes valentes aquests dies per seguir bastint un equip gairebé nou per a la temporada vinent. Ho són per força dues basquetbolistes sense experiència europea i que provenen directament de la lliga universitària dels Estats Units. L'anotadora Cameron Swartz, per al joc exterior, i la versàtil Maggie Bair, per a l'interior, han de ser dues referències d'una formació que encara no disposa d'entrenador.

Pel que fa a Swartz, té virtuts com ara un gran tir, tant de mitjana distància com de tres punts, i bons fonaments per penetrar cap a cistella. En l'última temporada a la NCAA ve d'anotar 12,7 punts per partit i capturar 3,4 rebots amb Georgia Tech. No només pot rebre i llançar, sinó que també es pot crear els seus propis tirs després de botar. Ella mateixa ha explicat que "abans de fitxar pel Cadí vaig veure alguns dels seus partits de la temporada passada. L'afició donava molt suport i se'ls veia gaudir amb el joc. Vull aprendre sobre la nova cultura i explorar el país. Les meves companyes espanyoles de Georgia Tech coneixien la bona reputació del club". Pel que fa a Maggie Bair, d'1,92 metres, ha acabat el seu periple amb les Drake Bulldogs amb interessants dades de 16,5 punts i 8,5 rebots. Treu profit de la seva alçada sota el cèrcol, però també pot amenaçar des de la distància, fins i tot amb tirs de tres punts. Això li pot permetre moure pivots més pesants i obrir el camp per a les seves companyes. Bair ha declarat que "espero que m'encanti el bonic poble de la Seu d'Urgell. Vaig escollir l'equip per la recent i exitosa trajectòria i per l'evident caràcter competitiu que té el club. La Seu té una gran riquesa històrica i cultural i vull sentir-m'hi com a casa. Amb aquestes dues incorporacions, el Cadí ja té set jugadores en nòmina, comptant les tres que segueixen, Elise Ramette, Júlia Soler i Montserrat Brotons i les incorporacions de Carmen Grande i Anna Palma.