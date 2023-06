La Fiscalia Anticorrupció s’ha oposat a l’ampliació de la investigació del conegut cas Negreira als mandats de Joan Gaspart i Joan Laporta, expresidents del FC Barcelona durant el període comprès entre el 2001 i el 2010, al considerar que els fets estan prescrits i en aquestes dates no hi havia el delicte de corrupció esportiva, ni el d’administració deslleial, ni la responsabilitat de la persona jurídica, en aquest cas el Barça, segons ha confirmat El Periódico.

La jutge Silvia López Mejías, que s’encarrega per ara d’instruir l’assumpte, va ampliar les indagacions a l’època en què el club blaugrana estava presidit per Joan Gaspart, però també a la del seu successor Joan Laporta. Fins ara, abans únicament incloïen des del 2010 fins al 2020, quan estaven al comandament de l’entitat Sandro Rosell i després Josep María Bartomeu. Davant aquesta decisió de la magistrada, la fiscalia s’hi ha oposat.

Les fonts coneixedores de les indagacions consultades per aquest diari afirmen que la jutge ha ordenat a la Guàrdia Civil una sèrie de diligències d’investigació, tot i que el secret impedeix conèixer quines. Per ara, en la causa només figuren documents relacionats a l’època de Bartomeu i en faltaven de la de Rosell (la togada ha demanat l’organigrama del club i el nom dels responsables d’algunes àrees), però ara hauran de recopilar-se proves de la presidència de Gaspart i Laporta. El secret de les actuacions durarà un mes. Els investigadors estan recopilant informació comptable i estan realitzant un estudi del patrimoni del dirigent arbitral José María Enríquez Negreira, que, a través de les seves societats, va percebre milers d’euros (fins a 7,3 milions) per hipotètics informes sobre àrbitres.