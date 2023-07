Pluja de medalles per als clubs i els atletes de la Catalunya central en els Campionats de Catalunya absoluts que s'han celebrat durant el cap de setmana a l’Hospitalet de Llobregat. Laura Bou, Marina Guerrero i Mireia Guarner, de l’Avinent Manresa, i l’olesana Daniela Fernández de Haro, del València CA, s'han penjat la medalla d’or i han liderat una collita de 15 metalls.

Laura Bou es jugarà a finals de mes en els campionats estatals la plaça per ser al relleu espanyol en els Mundials de Budapest. Avui ha guanyat el títol català amb 53.38 remuntant a la darrera recta l’olotina del Barça Laura Hernández, companya a la selecció i que ha estat segona amb 53.94. El bronze se l'ha penjat Carmen Sánchez (Las Celtíberas), amb 54.35.

Marina Guerrero va ser campiona dissabte en els 3.000 m obstacles, amb 10.35.75, i avui ha acabat segona en els 1.500 m, en una prova en que la seva germana Esther ha guanyat l'or amb un temps de 4.21.33 i li ha fet de llebre per intentar assolir la mínima per als estatals (4.22). La versàtil fondista de l’Avinent, però, no ha reeixit en aquest objectiu i ha creuat la línia de meta amb 4.24.38.

El tercer or de l’Avinent ha arribat aquest vespre en la final dels 5.000 metres de la mà de Mireia Guarner, una fondista polifacètica que fa unes setmanes va córrer la marató a Londres en 2.38.35. En la cursa del campionat català ha marxat amb solvència a la darrera volta i s'ha adjudicat el títol català amb 16.49.33, per davant de Laura Rodríguez (Piélagos), amb una marca de 16.56.84.

L’olesana Daniela Fernández de Haro, jove talent que competeix amb el València CA, ha estat campiona en pes i medallista de plata en disc. Un llançament de 13.88 li ha servit per vèncer amb claredat amb la bola de 4 kg, i en el disc ha enviat l’artefacte d’1 kg a 48.41 metres i només ha estat superada per Andrea Alarcón (AA Catalunya), que ha fet 50.62.

Menció especial en el capítol dels llançaments per Montserrat Montañès, que ha pujat al segon graó del podi del pes en fer 12.01. L’atleta de l’Avinent, així mateix, ha estat bronze en martell, amb 54.56, disciplina en la qual va quedar recentment campiona d’Espanya de la categoria sub-23.

Plates igualadines

Tres representants del CA Igualada Petromiralles han conquerit la medalla d’argent en les seves proves. Carla Bisbal ha estat segona en els 800 metres amb 2.08.26 (marca personal), superada només per la seva ex-companya de club Naima Ait Alibou (Playas Castellón), amb 2.05.74. Oriol Castells ha fet segon també en una final de llargada de bon nivell, amb 7.34 (també plusmarca pròpia), superat només per Adrià Navajón (CDSurco), amb 7.40. I el jove Aleix Camats ha escalat fins el segon graó del podi en disc, amb 48.74, per darrera de l’intractable Aaron Solà (AA Catalunya), amb 52.20.

A més de Montañès en el martell, l’Avinent ha obtingut tres bronze més gràcies a Martí Serra (5.11, marca personal) i Nerea Pérez (3.76) en la perxa i Emília del Hoyo en els 100 m tanques (13.94). Per la seva part, Roger Súria (CA Igualada) ha estat tercer en la final dels 3.000 m obstacles amb un registre de 9.03.61.