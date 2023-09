Potser no hi ha cap grup musical en actiu més llegendari que els Rolling Stones, amb una carrera al darrere de més de sis dècades. I tant el Futbol Club Barcelona com el seu principal patrocinador, Spotify, entenen que el clàssic davant el Reial Madrid que es disputarà el 29 d’octubre a Montjuïc pot ser un altaveu i una plataforma idònia per promocionar el nou disc de la banda britànica, Hackney Diamonds, que es posarà a la venda només uns dies abans, el 20 d’octubre. Tant el club blaugrana com l’empresa sueca estan treballant-hi, tot i que l’entitat presidida per Joan Laporta prefereix encara no donar oficialitat a l’acord.

L’emissora RAC1 va avançar dimarts a la nit que el Barcelona està ultimant els detalls per portar a la samarreta el logo dels Rolling Stones en virtut de l’acord amb Spotify pel qual l’empresa sueca pot serigrafiar l’elàstica amb altres logotips diferents del seu –ja sigui artistes o esdeveniments musicals– en partits concrets de la temporada. De fet, la primera vegada que el Barcelona va portar un logo d’un artista va ser el 16 d’octubre del 2022, quan va lluir el característic mussol de Drake al clàssic del Bernabéu. Ja a la segona volta disputada al Camp Nou (19 de març del 2023), la samarreta, convertida en objectiu de col·leccionista, va rendir homenatge al disc Motomami de Rosalía. El Barcelona, preguntat per El Periódico, del grup editorial de Regió7, manté que fins que no s’acosti la data del primer enfrontament contra el Reial Madrid d’aquesta temporada no informarà sobre les accions a realitzar. Els Stones, que no publiquen àlbum des de fa 18 anys, reten homenatge en el seu nou treball al que era el seu gran bateria, Charlie Watts, mort el 24 d’agost del 2021. Mick Jagger (80 anys), Keith Richards (79) i Ronnie Wood (76) emprendran una gira mundial el 2024.