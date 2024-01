El Barça segueix guanyant tot el que juga i aquest dijous ha derrotat l'Eintracht de Frankfurt per 2-0 i l'ha deixat sense opcions a Europa. El partit no ha estat tan fluïd com la majoria dels que juga l'equip català i les alemanyes han tingut algunes ocasions per posar més problemes.

Tot i tenir la primera posició assegurada abans de jugar, per l'empat del Benfica a Malmö, Jonatan Giráldez ha alineat un conjunt de gala per guanyar el partit, però a l'equip li ha costat trobar oportunitats aviat. De fet, les alemanyes han tingut dues arribades, primer amb una incursió de Freigang i després quan Cata Coll ha interceptat una penetració de Anyomi i Paredes ha rebutjat sota la porteria una vaselina de Prasnikar. El Barça ha pogut marcar en una doble rematada de córner, primer mitjançant Bronze i després Patri. Johannes ha aturat, però no ha pogut fer res un minut després, quan les blaugrana han recuperat una pilota molt endavant i la mallorquina ha rematat creuat. Les locals haurien pogut fer més gols fins al descans, però ni Salma, ni Marionoa no han estat gaire encertades i Paredes ha rematat alt. Ha anat millor a l'inici de la represa, quan l'Eintracht ha canviat la portera i Bösl ha evitat dos gols cantats d'Aitana i Graham Hansen. L'equip alemany ha viscut els seus millors minuts poc després, primer amb una rematada a fora de Freigang i, sobretot, amb una bona arribada de Prasnikar. Tot s'ha acabat, però, al minut 73 quan Caroline Graham Hansen ha anotat el segon d'un xut llunyà. A partir d'aquí han arribat els canvis i ocasions de Clàudia Pina i d'Ona Batlle, però ja no han caigut més gols. FC BARCELONA: Coll; Bronze, Paredes (Torrejón min 84), Engen, Ona Batlle; Aitana (Vicky López min 87), Walsh, Patri; Graham Hansen (Bruna min 84), Mariona (Pina min 70) i Salma (Brugts min 70) EINTRACHT FRANKFURT: Johannes (Bösl min 46); Wolter, Doorsoun, Kleinherne, Hanshaw (Dilara Acikgöz min 85) Pawollek (Martínez min 60), Reuteler (Gräwe min 31), Dunst; Anyomi, Freigang (Ilayda Acikgöz min 85) i Prasnikar. ÀRBITRA: Deborah Anex (SUI). Ha amonestat Gräwe GOLS: 1-0 Patri min 19, 2-0 Graham Hansen min 73