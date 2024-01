El jutge instructor del cas Rubiales a l'Audiència Nacional conclou que el petó que va fer Luis Rubiales a la futbolista Jennifer Hermoso al Mundial del 2023 a Austràlia "no va ser consentit". El magistrat considera que l'acció per part del llavors president de la Federació Espanyola de Futbol va ser una iniciativa "unilateral i sorpresiva" i demana que s'obri judici oral contra ell. D'altra banda, el magistrat també proposa jutjar Rubiales, juntament amb el director esportiu de la selecció masculina Albert Luque, l'exentrenador de la selecció femenina Jorge Vilda, i l'exresponsable de màrqueting de la federació Rubén Rivera, per les pressions posteriors a la jugadora perquè accedís a afirmar públicament que el petó havia estat consentit.

El magistrat afegeix que la conseqüència jurídica d'elements com la finalitat eròtica o no del petó o l'estat d'eufòria i agitació per la victòria esportiva s'hauran de valorar en el judici oral. El jutge també especifica que no és precís fer una qualificació detallada ni precisa dels tipus penals, ja que n'hi ha prou amb l'apreciació que en la més severa de les qualificacions possibles no excedirien de l'àmbit de penes que s'enquadren dins del procediment abreujat.

En aquest cas indica que el petó als llavis "afecta l'esfera de la intimitat reservada a les relacions sexuals, en particular en el context de dues persones adultes". Segons l'instructor, en aquest moment processal la seva funció es limita a apreciar que hi ha indicis suficients en la comissió dels fets narrats i que aquests són rellevants penalment.

Respecte a la conducta dels altres tres investigats, considera que hi ha indicis de l'existència d'una acció concertada dels tres, acordada amb Rubiales, "doblegar" la voluntat de Jennifer Hermoso i aconseguir que accedís a gravar un vídeo en el qual digués que el petó havia estat consentit. Aquests fets, segons el jutge, podien ser constitutius d'infracció penal connexa amb el delicte principal indiciàriament atribuït a Rubiales.

"Ansietat i estrès intens" per les pressions

En el relat dels fets detallat en la interlocutòria, es concreta que Hermoso no va tenir temps de reaccionar davant del petó propinat per Rubiales, una acció que al principi va restar importància però que, a mesura que van passar les hores, "va anar donant pas al malestar i al sentiment d'haver estat ofesa".

Un malestar que va anar en augment per les "pressions" de Rubiales i el cercle pròxim perquè manifestés que el petó havia estat consentit. Segons s'exposa, Rubiales va intentar-ho durant el vol de retorn a Espanya i va demanar a Jorge Vilda que parlés amb el germà de la querellant per convèncer-la de participar en un vídeo. Vilda va parlar-hi i va advertir al germà d'Hermoso que si no accedia a participar en el vídeo hi hauria conseqüències negatives per ella i la seva carrera.

Al retorn de la secció a Espanya, i per encàrrec de Rubiales, Rubén Rivera va demanar a Jennifer Hermoso de manera "reiterada i persistent" que parlés per telèfon amb el responsable d'integritat de la Federació. Hermoso va rebutjar en diverses ocasions parlar amb Albert Luque i, davant la negativa, Rivera va insistir de nou a través d'una amiga de la jugadora perquè convencés a Hermoso de parlat amb Luque. Aquest es va personar a l'hotel per convèncer la futbolista i també va insistir-hi via whatsapp. Finalment, Luque hauria enviat un missatge a l'amiga acusant-la de "mala persona".

Per tots els fets relatats, el jutge instructor conclou que les pressions a les quals es va sotmetre la jugadora van crear en Jennifer Hermoso una situació "d'ansietat i estrès intens". Per tot plegat, hi veu indicis suficients i demana que s'obri judici oral sense necessitat de practicar més diligències.