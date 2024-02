La nedadora nascuda a Manresa i resident a Sant Salvador de Guardiola Txell Ferré debutarà aquest dissabte en els mundials de natació artística que es disputen a Doha (Qatar). És l'estrena de Ferré, de només 17 anys, en una gran competició absoluta i l'objectiu és molt important, el de classificar l'equip absolut per als Jocs Olímpics que s'han de disputar el proper mes de juliol a París.

Ferré forma part de l'equip espanyol de rutina acrobàtica que disputa la fase preliminar d'aquesta competició a partir de les sis de la tarda de dissabte, dues hores més a Doha. L'equip estatal actua en cinquè lloc, després de Macau, Hongria, Eslovàquia i Brasil, entre els 19 països que busquen un lloc a la final que es disputarà diumenge a les 12 del migdia.

La nedadora bagenca es va formar al Club Natació Manresa, però en categoria d'alevins ja va fitxar pel Club Natació Sabadell. La seva evolució ha estat molt ràpida i ja va obtenir tres medalles, un or i dues plates, en els mundials júnior que van tenir lloc al Quebec el 2022.

La resta del conjunt espanyol el formen Blanca Toledano, Cristina Arámbula, Berta Ferreras, Marina García Polo, Lilou Lluís, Meritxell Mas, Alisa Ozhogina, Paula Ramírez, Sara Saldaña i Iris Tió, i defensen el títol en equip tècnic, una competició que s'ha de començar a fer dilluns i en la qual, a priori, Txell Ferré és suplent. Tant en aquesta disciplina, com en equip lliure s'espera la presència de les dues principals nedadores de l'equip, Tió i Ozhogina, que aquest divendres estaven participant en les competicions de duets tècnics.

Cinc places lliures

Per aconseguir un lloc als Jocs, Espanya ha de quedar dels cinc primers en la suma de rutina acrobàtica, la modalitat en què participa Txell Ferré, equip tècnic i equip lliure. Haurà de competir contra Estats Units, Japó, Itàlia, Grècia, Israel, Canadà i Ucraïna, com a adversaris més forts. Dos d'aquests es quedaran a fora de la classificació. De moment, ja hi ha cinc equips classificats per a París, França com a país amfitrió i Austràlia, Mèxic, Xina i Egipte. L'equip espanyol ha començat amb el tercer lloc del rubinenc Dennis González en les preliminars de solo tècnic.