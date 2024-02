Un 13è lloc de la gironellenca Laia Font en l'exercici de salt i un 19è del manresà Thierno Diallo en el de cavall amb arcs han estat els millors resultats dels gimnastes del Club Egiba en la jornada inaugural de la prova de la Copa del Món per aparells que s'està celebrant al Caire. Font comença la seva aventura en aquesta competició en la molt complicada missió d'esgarrapar una plaça olímpica. Diallo ja la té per la classificació del conjunt espanyol en els passats Mundials d'Anvers, on ell va ser finalista del concurs general. Aquest divendres, tornaran a participar en dos aparells més cadascun.

Pel que fa a Laia Font, ha estat tretzena en salt, l'únic en què ha competit, amb una mitjana entre els dos intents de 12,866 punts (13,133 el primer i 12,600 el segon). Ha quedat a menys de dues dècimes i mitja del vuitè lloc, l'últim que donava bitllet per a la final, que ha estat per a la coreana del nord Kim Son-Hyang (13,099). En la segona jornada, participarà en barra d'equilibris i terra. Pel que fa a Diallo, no ha tingut gaire sort en l'exercici de terra, en què només ha pogut ser 46è, amb una nota d'11,766. Millor li han anat les coses amb el cavall amb arcs, aparell que domina més i en el qual ha estat 19è, amb 13,933 punts. Li ha faltat una mica més de mig punt per arribar a la nota de l'ucraînès Ilia Kovtun, que ha estat el vuitè, el que marcava el límit dels finalistes. Divendres participarà en els seus dos millors aparells, paral·leles, en les quals és bronze europeu, i barra fixa.