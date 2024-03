Eva Fàbregas va agafar les regnes de l’Associació Sant Fruitós d’Esports (ASFE) el mes de juny del 2023 després d’estar cinc anys com a membre de la junta. Amb un passat com a jugadora, ara ha encetat una nova etapa en la gestió del club on també juguen els seus fills.

Què valora més dels seus primers nou mesos de presidenta?

Hem potenciat molt la cohesió del club i el sentit de pertinença. Acabar la Copa Bages de bàsquet amb una botifarrada o fer unes jornades esportives per Nadal, entre altres activitats, fan pinya. L’ASFE té molt ressò dins del poble i és un element important, tothom té algun conegut a dins de l’entitat.

S’ha sentit discriminada alguna vegada per ser dona?

A trets generals, no. Sí que és cert que hi ha petites coses que s’han de canviar de mica en mica, sobretot per part de la gent més gran. També, a vegades, tinc la sensació que he de demostrar més que els homes. En tot cas, no m’ho vull prendre com quelcom negatiu, hem d’insistir i continuar millorant.

Quina anàlisi fa de l’esport femení en l’actualitat?

Estem en un molt bon moment. Penso que cada cop es qüestiona menys el fet que un infant vulgui practicar un esport o un altre. Això els dona molta llibertat. A més, el fet que cada cop hi hagi més referents femenins ha ajudat a fer un gran avenç pel que fa al desenvolupament de l’esport femení.

A l’ASFE, més enllà del bàsquet també hi ha equips de vòlei femenins. Com s’explica el creixement d’aquest?

El vòlei és un esport amb bones vibracions i el rodeja un ambient molt positiu i amb caliu. Ha esdevingut un reclam per a les noies juntament amb el futbol i el bàsquet. Ara mateix, per la capacitat del pavelló només podem tenir equips de vòlei femenins i algun de mixt.

I, dins del seu club, quin paper té el sènior femení de bàsquet?

Estic molt contenta amb l’equip. A més, tot i que hi ha noies que han vingut de fora, la majoria venen de la base i estan molt implicades en el projecte. Les jugadores del sènior són un referent per a la resta de noies de categories inferiors i això ho noto més que en la secció masculina. Quan juguen, sempre les van a veure.

Les dones són cabdals dins de l’entitat...

Ara mateix hi ha més equips femenins que masculins. No tenim cap política específica de participació, sempre hem portat amb molta naturalitat la presència de dones dins del club. No hi ha cap diferenciació en el tracte que donem als esportistes. A més, històricament sempre hem tingut moltes esportistes femenines i equips molt potents. Ho portem intrínsec i és un orgull. Per tot això, som un pol d’atracció dins del bàsquet femení.