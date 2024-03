El Covisa provarà de mantenir el lideratge a Canet abans de l'aturada

El Covisa Manresa pretén anar a l'aturada de dues setmanes de la competició de Segona Divisió B, la de Pasqua i l'anterior per la disputa de la Copa d'Espanya, amb el lideratge a sota el braç. Després d'haver deixat molt lligada la segona posició, amb la victòria contra un Marlex Mataró que ja és deu punts enrere, l'equip de Paco Cachinero visita un Canet que es troba cinquè per la cua i que ja va perdre per un concloent 7-0 al Pujolet, però que no ha de patir pel descens, ja que té vuit punts de marge respecte de l'equip que el segueix, l'Almonacid.

Els manresans jugaran a partir de les sis de la tarda amb les baixes d'Asís i Mario Silva, per lesió, i poden consolidar la seva situació si el segon, La Nucia, que és a dos partits, no treu un resultat positiu de Cerdanyola. El fet d'haver jugat dilluns partit de la Copa Catalunya, amb ajustada victòria per 2-3 a la pista del Vilomara, ha fet reajustar les sessions d'entrenament setmanals, però l'equip arribarà al duel en bones condicions.

Els canetencs han disputat onze partits a casa, dels quals han aconseguit quatre victòries, amb un empat i sis derrotes. Els equips més potents del grup 3 han pogut vèncer a la seva pista, que enguany sembla més barata que en d'altres oportunitats.

D'altra banda, també s'ha sabut que el Lamsauto Lleida, líder del grup 2 de Tercera Divisió, serà el rival del Covisa en els setzens de final de la Copa Catalunya. El partit s'ha de jugar a la Terra Ferma en una data encara per confirmar, anterior al 14 d'abril