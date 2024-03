El Cardona manté el liderat vencent al camp del Calaf (0-2)

El Cardona va vèncer al camp del Calaf (0-2) en un partit on els anoiencs van lluitar de valent malgrat jugar els últims minuts amb deu homes, però no van poder fer res davant el partit seriós dels homes de David Andreu, que van saber patir durant el partit i van rematar als instants finals. Amb aquest resultat, els cardonins es mantenen líders, amb tres punts de marge respecte a l'Avià, mentre que el Calaf segueix a la penúltima plaça i veu com la permanència s'allunya als sis punts, amb el Navarcles marcant el tall de la salvació.

L'inici de partit va ser de complet domini visitant, que va fer una pressió alta que complicava la sortida de pilota del Calaf. A més, tenien la possessió i van gaudir d'opcions de molt perill, com dos pals. Al minut 25, Aitor Segura va engaltar un xut des de fora l'àrea que va fregar l'escaire de la porteria local i va posar per davant el conjunt visitant. A partir d'aquí, però, el Cardona va perdre la concentració i els locals van començar a lluitar de tu a tu amb el líder, obrint el partit, malgrat que això va fer que no hi hagués masses més ocasions de perill per cap dels dos conjunts.

L'inici del segon temps va tornar a ser de domini cardoní, però ràpidament van tornar a perdre el control absolut del partit i el Calaf rondava l'àrea visitant a la recerca de l'empat. Aquesta igualtat es va anar fonent gràcies a la superioritat física del líder, que va tornar a dominar el matx. Al minut 77, un jugador calafí va ser expulsat en rebre la segona groga per protestar i, tres minuts després, Alaran va aprofitar el rebuig del porter anoienc per, amb una vaselina, sentenciar el partit. Els deu minuts finals no van tenir ocasions i el Cardona es va endur els tres punts a casa.