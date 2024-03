Una errada esvaeix la il·lusió del CE Manresa i l'aboca al desastre (1-2)

Les notables prestacions que va oferir el Centre d’Esports Manresa durant el primer període del partit que va enfrontar el conjunt blanc-i-vermell i el Club Esportiu Andratx, així com el gol materialitzat pel destre mitja punta Omar Ouhdadi, van generar l’expectativa de la consecució d’una nova victòria, la sisena de l’exercici a la lliga, tres mesos després de la darrera. Sens dubte, les bones sensacions que va transmetre l’equip al feu de la UE Sant Andreu es mantenien i, fins i tot, es refermaven.

Els manresans van ser superiors al seu oponent durant tota la primera meitat i van trenar el joc ofensiu amb criteri. Res no feia pensar en una nova ensopegada, però un greu error a l’hora de refusar una pilota a l’inici de la represa (min 51) va propiciar la igualada. Arran d’encaixar el gol de l’empat, el CE Manresa es va descompondre i va cedir una dolorosa derrota (1 a 2). En cap altre enfrontament havia estat tan evident la fragilitat mental i el torbament dels futbolistes blanc-i-vermells. La ratxa negativa s’eternitza i ja són dotze les jornades consecutives sense conèixer la victòria (tres igualades i nou derrotes).

La continuïtat fomenta les virtuts

El tècnic del CE Manresa, Aitor Maeso, va mantenir la inusual estructura d’equip (4-1-4-1) que va presentar a l’estadi Narcís Sala i va ratificar la seva confiança en els onze jugadors que van configurar la formació inicial del conjunt blanc-i-vermell al feu andreuenc. L’aposta per la continuïtat va reeixir i una jugada trenada per Marc Cuello i Omar Ouhdadi la va culminar Nil Garrido amb una canonada des de la frontal de l’àrea de penal de la formació mallorquina que va obligar el porter Vicenç Sabater a lluir-se quan tot just s’havien consumit 46 segons del primer període.

El CE Manresa va assumir la iniciativa ofensiva i va oferir un elogiable joc combinatiu en atac fins al minut 24. La paret trenada per Yaya Sidibé i Omar Ouhdadi va propiciar l’enverinada centrada rasa envers Álex Pachón del lateral nascut a Bamako que la defensa visitant va conjurar (min 4). La segona rematada llunyana de Nil Garrido va sortir massa creuada (min 6) i els centrals del conjunt mallorquí van blocar els xuts d’Álex Pachón i Carlos Gilbert (min 8). Tres minuts després, Pere Amer va neutralitzar la perillosa incursió com a interior dret de l’agosarat Omar Ouhdadi.

Els continus embats ofensius dels blanc-i-vermells obligaven a la formació dirigida per José Manuel Contreras a centrar-se en tasques defensives. En aquest context, Carlos Gilbert, des de la posició d’extrem esquerre, va estavellar una centrada xut al travesser (min 13). La perseverança dels manresans va fructificar abans de l’equador de la primera meitat. Álex Pachón va recuperar una pilota a la línia de tres quarts defensiva del CE Andratx i va habilitar Omar Ouhdadi per protagonitzar una nova cavalcada que el mitja punta d’origen marroquí va culminar amb la subtil rematada des de la frontal de l’àrea de penal mallorquina que va donar avantatge al CE Manresa (min 22). Dos minuts i deu segons després, el davanter esparreguerí va rematar de cap ben a prop del travesser la centrada des de la dreta d’Omar Ouhdadi.

El CE Andratx va revertir la situació entre els minuts 25 i 31. Després, els blanc-i-vermells van recuperar el control del tempo del partit. L’única aproximació perillosa dels mallorquins abans del descans es va produir durant el temps de recuperació del primer període (min 45+2). Javi Castedo va penetrar com a interior dret fins a la línia de fons i va centrar enrere envers la posició d’Adrián Garrido. Yaya Sidibé va desviar la pilota a servei de cantonada.

Errada, igualada i descomposició

La intensitat que havia caracteritzat el joc del CE Manresa va davallar a l’inici de la represa. Un mal presagi. Moha no va encertar a refusar un servei de banda envers la posició de Gerard Bonet i la seva errada va habilitar el mig centre mallorquí per batre Òscar Pulido i establir unes inesperades i injustes taules (min 51).

La igualada va deixar sense esma els futbolistes manresans que només van oferir símptomes de reacció després del gol anul·lat a Victor Lázaro per fora de joc (min 53). Va ser una revifalla efímera. El CE Andratx s’havia reestructurat en fase defensiva (4-2-3-1) i neutralitzava sense excessives dificultats les tímides envestides ofensives dels blanc-i-vermells. Omar Ouhdadi no va poder culminar amb una rematada la seva enèsima incursió i la formació mallorquina va replicar armant un ràpid contracop que Javi Castedo va malbaratar (min 65). Va ser un preludi. El xut de Toni Peñafort va fregar el travesser de la porteria d’Òscar Pulido (min 72), però els visitants van segellar la remuntada gràcies a la perillositat dels seus característics contraatacs. La centrada rasa de Thomas Giaquinto va habilitar Javi Castedo per marcar el seu novè gol a la lliga (1 a 2) i sentenciar el guanyador de l’enfrontament (min 78).

LA FITXA TÈCNICA. CE MANRESA (Sistema de joc; 4-1-4-1). Òscar Pulido; Yaya Sidibé (Álex Sánchez min 80), Iván de la Peña (César Llopis min 62), Moha, David Pons (Pol Ballesteros min 74); Nil Garrido; Omar Ouhdadi, Marc Cuello (Marc Martínez min 62), Carlos Gilbert (Javi López min 80), Enric Baquero; i Álex Pachón. CE ANDRATX (Sistema de joc: 4-4-2). Vicenç Sabater; Matías Daniel Fernández (Victor Lázaro min 46), Kevin Martín García (Mounir Abdeselam min 46), Lucas Elio Aveldaño, Pere Amer; Gerard Bonet (Andreu Ordinas min 68), Xavi Bauzà, Thomas Giaquinto (Adrián Nicolás Flaqué min 80), Gabriel Ramis; Javi Castedo i Adrián Garrido (Toni Peñafort min 46). ÀRBITRE. Gamaliel Escobar López (Comitè de Las Palmas de Gran Canària), auxiliat per Emilio Manrique Hernando i Aitor Soriano Méndez. Va amonestar els locals Iván de la Peña (min 57), David Pons (min 63), Omar Ouhdadi (min 67) i Pol Ballesteros (min 81). GOLS. 1-0 Omar Ouhdadi min 22, 1-1 Gerard Bonet min 51 i 1-2 Javi Castedo min 78. ESTADI. Estadi del Congost. 335 espectadors.